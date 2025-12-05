Suscribete a
Alemania recibe cada año 100.000 refugiados, el equivalente a una ciudad mediana

El cierre de fronteras y los controles sistemáticos decididos este año no logra frenar el flujo de solicitantes de asilo

La reforma de las pensiones enfrenta a Merz con las juventudes de su partido

Una familia de refugiados sirios espera frente a un refugio provisional para inmigrantes tras su llegada a Múnich
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Alemania recibió más de un millón de refugiados en 2015, el año en que Angela Merkel abrió las puertas a los sirios que huían de la guerra civil en su país. Llegaron 750.000 más en 2016, según las cifras oficiales, aunque se ... sospecha que estos números fueron en realidad mucho mayores. A partir de ese momento, la cifra anual fue descendiendo, pero los datos de 2025 demuestran que el flujo sigue su curso.

