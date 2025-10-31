El Pentágono aprueba el envío de misiles Tomahawk a Ucrania y deja la decisión en manos de Trump

El Pentágono ha dado luz verde al envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania tras evaluar que esto no afectaría negativamente a las reservas estadounidenses. De esta manera, deja la decisión política final en manos del presidente de Estados Unidos, Donald ... Trump, según la CNN, que cita a tres funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto.

El Estado Mayor Conjunto informó a la Casa Blanca de su evaluación a principios de este mes, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense, justo antes de que Trump se reuniera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En ese almuerzo de trabajo en Washington, Trump afirmó que prefería no proporcionar los misiles a Kiev: «No queremos regalar cosas que necesitamos para proteger a nuestro país».

La evaluación infundió optimismo a los aliados europeos de Estados Unidos, que creen que ahora el país norteamericano tiene menos excusas para no suministrar los misiles, según indicaron dos funcionarios del Viejo Continente. Trump también afirmó, pocos días antes de reunirse con Zelenski, que Washington cuenta con «muchos misiles Tomahawk» que podría entregar a Ucrania.

En este escenario, los funcionarios estadounidenses y europeos se sorprendieron cuando Trump aseguró durante su discurso de apertura en la reunión con el líder ucraniano que Estados Unidos «necesita» los misiles Tomahawk. Después, en el encuentro privado, le comunicó a Zelenski que Washington no los proporcionaría, al menos por el momento.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]