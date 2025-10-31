Suscribete a
ABC Premium

El Pentágono aprueba el envío de misiles Tomahawk a Ucrania y deja la decisión en manos de Trump

Lo ha publicado la CNN, que cita tres funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto

EE.UU. ultima ataques contra Maduro, con objetivos ya elegidos, aunque Trump niega haber tomado la decisión

Un misil Tomahawk en una imagen de archivo
Un misil Tomahawk en una imagen de archivo US NAVY

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Pentágono ha dado luz verde al envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania tras evaluar que esto no afectaría negativamente a las reservas estadounidenses. De esta manera, deja la decisión política final en manos del presidente de Estados Unidos, Donald ... Trump, según la CNN, que cita a tres funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app