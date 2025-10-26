Suscribete a
Murshidíes: la otra minoría masacrada en la Siria de Al Sharaa

Junto a los cristianos, drusos y alauíes, esta comunidad musulmana también es perseguida y denuncia 78 asesinatos en lo que va de año bajo el régimen de este antiguo yihadista que se quiere reconciliar con Occidente

¿Por qué ha celebrado Siria un simulacro de elecciones?

Los grupos islamistas asaltaron los pueblos de la comunidad murshidí, donde torturaron y mataron a sus miembros: Hanna Hassan, de 48 años (a la izquierda de la imagen), fue asesinada el 18 de abril en Karm al Louz, cerca de Homs, junto a sus hijas, Leen y Luna Haidar, de 19 años ABC

Nathalie Duplan

Beirut

Lo llamaremos Hussein porque tiene miedo a desvelar su verdadero nombre. Este joven, reservado, cortés y de sonrisa tímida, pertenece a la pequeña comunidad siria de los murshidíes. El primer encuentro tiene lugar en Beirut, donde ha llegado para trabajar. Viene como «explorador». Está ... dispuesto a responder algunas preguntas, pero en términos generales, para darnos una idea de lo que los suyos están padeciendo en Siria. Quien sabe más, y puede explicar los detalles, es su tío, a quien conocemos en un segundo encuentro y llamaremos Alí.

