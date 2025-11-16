Suscribete a
ABC Premium

La corrupción en Ucrania mermó la inversión en la protección de la red eléctrica ante el invierno más duro

Los ucranianos se preguntan si los apagones se podrían haber evitado

Ucrania lanza su misil de largo alcance Neptune contra un puerto ruso en respuesta al bombardeo masivo sobre Kiev

Zelenski junto al entonces ministro de Energía, Galushchenko, durante una visita a la central nuclear de Khmelnytskyi
Zelenski junto al entonces ministro de Energía, Galushchenko, durante una visita a la central nuclear de Khmelnytskyi REUTERS
Miriam González

Miriam González

Kiev

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ucrania se enfrenta al invierno más complicado de la guerra. Los apagones de los últimos días oscilan entre las 12 y las 16 horas. Los ataques rusos son ahora más efectivos y no hay señales que indiquen su fin en un futuro próximo. ... El mercurio inicia su descenso hacia las temperaturas bajo cero y los ciudadanos se preguntan si los cortes de luz podrían haberse evitado. La duda es más que legítima tras el estallido de un escándalo de sobornos y blanqueo de dinero en el sector energético.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app