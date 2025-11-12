El Gobierno de Ucrania suspende al ministro de Justicia en medio de una investigación por corrupción en el sector energético

El Gobierno de Ucrania ha suspendido al ministro de Justicia, German Galushchenko, tras abrir una operación a gran escala para destapacar casos de corrupción en el sector energético del país, gravemente dañado por los bombardeos rusos.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) señaló que la ... operación fue diseñada «para exponer la corrupción» en este sector clave. Las redades se llevaron a cabo junto a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Las autoridades ucranianas han imputado a siete personas en relación con un presunto caso de sobornos por valor de 100 millones de dólares en el que están implicados altos cargos del sector energético, lo que ha provocado la indignación de la opinión pública y ha centrado la atención en la lucha de Kiev contra la corrupción.

Galushchenko, que anteriormente había ocupado el cargo de ministro de Energía, fue objeto de medidas de investigación, según informó su ministerio el martes. Se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno y afirmó en una publicación en Facebook que «la suspensión mientras dure la investigación es una medida civilizada y adecuada». Noticia Relacionada Ucrania cede terreno en Zaporiyia ante la intensificación de los ataques rusos Miriam González Rusia «utiliza todo tipo de armas disponibles para expulsar a las Fuerzas Armadas de las posiciones que ocupan», advierte un portavoz del Ejército ucraniano «Me defenderé en los tribunales y demostraré mi postura», dijo Galushchenko, sin dar más detalles sobre las causas de la investigación. Las acusaciones de sobornos en el sector energético son especialmente delicadas para la opinión pública, que se enfrenta a prolongados apagones diarios en gran parte del país, incluso antes de que lleguen las bajas temperaturas invernales, mientras se defiende de los ataques masivos de Rusia contra sus infraestructuras.

