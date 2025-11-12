Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

El Gobierno de Ucrania suspende al ministro de Justicia en medio de una investigación por corrupción en el sector energético

German Galushchenko defiende la decisión de Zelenski y alega que se trata de una medida «civilizada y adecuada»

Una trama de corrupción en el sector energético involucra a personas próximas a Zelenski

El ex ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, habla con los medios de comunicación antes de asistir a la reunión especial de ministros de Energía de la UE
El ex ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, habla con los medios de comunicación antes de asistir a la reunión especial de ministros de Energía de la UE

REUTERS

El Gobierno de Ucrania ha suspendido al ministro de Justicia, German Galushchenko, tras abrir una operación a gran escala para destapacar casos de corrupción en el sector energético del país, gravemente dañado por los bombardeos rusos.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) señaló que la ... operación fue diseñada «para exponer la corrupción» en este sector clave. Las redades se llevaron a cabo junto a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Las autoridades ucranianas han imputado a siete personas en relación con un presunto caso de sobornos por valor de 100 millones de dólares en el que están implicados altos cargos del sector energético, lo que ha provocado la indignación de la opinión pública y ha centrado la atención en la lucha de Kiev contra la corrupción.

