El presidente Zelenski entró en política en 2019 tras triunfar como protagonista de una popular serie de televisión satírica. En ella interpretaba el papel de un ciudadano de a pie convertido por sorpresa en presidente y dispuesto a ser el azote de la corrupción. ... Su actuación le granjeó la simpatía de los ciudadanos, hartos de los desmanes de los políticos tradicionales. La serie, titulada 'Servidor del pueblo', fue su mejor plataforma y definió su programa cuando dio el paso de presentarse de verdad a las elecciones.

La realidad imita a la ficción, muchas veces con ironía, y estos días asistimos a un grave escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano que afecta a personas cercanas a Zelenski. Todavía no se sabe si está involucrado el presidente. Parece claro que algunos de sus colaboradores cobraron mordidas del dinero destinado al refuerzo de las estaciones de energía ante los ataques rusos.

Por un lado, la investigación de este caso es fruto del mayor escrutinio al que está sometido el Gobierno ucraniano por la Comisión Europea, con la que negocia el capítulo de adhesión sobre buen gobierno y Estado de derecho. La luz siempre viene de fuera y la perspectiva de convertirse en Estado miembro de la Unión Europea introduce exigencias y estándares nuevos.

Pero, por otra, lo sucedido es una constatación de un problema estructural de Ucrania, previo a la invasión rusa. La corrupción no se ha ido, como el dinosaurio de Monterroso. Debe ser atajada y castigada, pero los aliados occidentales no deberían utilizarla como excusar para aminorar la esencial colaboración financiera, humanitaria y militar. En particular, el proyecto de financiar a Ucrania a partir de los activos rusos congelados en territorio de la UE es una idea a la que le ha llegado el momento de hacerse realidad. Los países occidentales deben mantener un apoyo decidido a una sociedad que, con todos sus problemas internos, lucha de forma heroica por valores europeos. La corrupción en Ucrania es un juego de niños en comparación de la cleptocracia que preside Vladímir Putin y proyecta su negra sombra por toda Europa.