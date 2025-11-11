Suscribete a
Una trama de corrupción en el sector energético involucra a personas próximas a Zelenski

Los investigadores registran los domicilios de un socio del presidente ucraniano y del exministro de Energía y actual titular de Justicia por supuestos sobornos y blanqueo de millones de dólares

Ucrania se convierte en potencia exportadora de las armas del futuro

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe un informe de inteligencia
Miriam González

Kiev

Volodímir Zelenski se refirió al caso de corrupción que se cierne sobre Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear del país, en su último discurso. El jefe de Estado dijo el lunes por la noche que «todos los implicados» deben «recibir una respuesta procesal ... clara» con condenas. Instó, también, a los «funcionarios gubernamentales» a colaborar con las agencias anticorrupción que meses atrás el Ejecutivo ucraniano quería poner bajo su control.

