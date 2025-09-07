Suscribete a
Yuriko Koike, gobernadora de Tokio: «Este siglo de megaciudades requiere de más multilateralismo urbano»

La máxima responsable municipal de la capital nipona, figura fundamental de la política contemporánea de Japón, atiende a ABC para analizar el futuro de esta megalópolis y el papel de las mujeres en él

Yuriko Koike, durante la entrevista con ABC en la sala de reuniones del Gobierno Metropolitano de Tokio
Yuriko Koike, durante la entrevista con ABC en la sala de reuniones del Gobierno Metropolitano de Tokio JAIME SANTIRSO
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Enviado especial a Tokio

El imponente edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio ofrece una de las vistas panorámicas más espectaculares de la capital nipona, por eso en su vestíbulo se mezclan turistas chancleteros con funcionarios trajeados. Ahí arriba, Yuriko Koike (Ashiya, 1952) contempla una responsabilidad que cubre ... 13.500 kilómetros cuadrados y 41 millones de vidas. A lo largo de sus treinta años de trayectoria no solo ha llegado alto, también la primera: la primera ministra de Defensa, la primera candidata a la jefatura del Gobierno y la primera gobernadora de Tokio, cargo que ocupa desde hace una década y que ha revalidado en tres ocasiones. Así, Koike ha hecho de su género anécdota, convertida en una de las figuras fundamentales de la política contemporánea nipona. En la sala de reuniones adyacente a su despacho recibe a ABC para compartir, con tiempo y contenido ajustados, su perspectiva sobre Tokio y el país circundante.

