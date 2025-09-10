Elon Musk cede a Larry Ellison la corona de hombre más rico del mundo

La bolsa ha dado a Elon Musk la corona de hombre más rico del mundo y la bolsa también se lo ha quitado. El magnate de origen sudafricano la ha tenido que ceder a otro tecnólogo, Larry Ellison, el fundador de Oracle. Esta compañía de ... software se disparó este miércoles en el parqué, con subidas por encima del 40%. El martes por la noche, Oracle publicó unas perspectivas de crecimiento muy por encima de lo esperado por los mercados y la reacción en bolsa fue de ebullición.

La misma ebullición que sufrió la fortuna de Ellison, que fue uno de los creadores de Oracle a finales de la década de 1970, y que controla más de mil millones de acciones de la compañía. En pocas horas, la fortuna de Ellison creció en más de 100.000 millones de dólares y le llevó a lo más alto del ránking de los multimillonarios de Bloomberg. Esos movimientos, según el índice de Bloomberg, situaron la fortuna de Ellison en 393.000 millones de dólares, frente a los 385.000 millones de Musk

El liderato de Musk se ha basado en la acción de Tesla

El liderato hasta ahora de Musk se ha basado en la acción de Tesla, la compañía de coches eléctricos que dirige y de la que tiene una participación de cerca del 15%. El desempeño de esas acciones catapultaron su fortuna. Este año, Tesla ha sufrido una corrección y, con ello, el dineral -al menos, sobre el papel- que tiene Musk. Ha ocurrido en medio de las turbulencias protagonizadas por el magnate, que salió escaldado de su paso por la política como mano derecha de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca, y que ha visto cómo algunas de sus apuestas con Tesla -el futurista Cybertruck- no han logrado los resultados esperados.

Pese a ello, Tesla y Musk preparan un acuerdo que podría convertirle en el primer billonario de la historia. La semana pasada se conoció un nuevo paquete salarial por objetivos que, de llevarlos a cabo, incrementarían la fortuna de Musk en cerca de 900.000 millones de dólares. Para ello, Musk debería conseguir logros muy exigentes, como llevar la valoración de la compañía de los actuales 1,1 billones de dólares a 8,5 billones. El acuerdo debe ser ratificado por en la junta anual de accionistas del próximo 6 de noviembre.

Ellison sigue siendo a sus 81 años el presidente ejecutivo y director tecnológico de Oracle, una compañía que en lo que va de año ya había subido un 45% en bolsa. Pero el crecimiento de este miércoles es el mayor salto bursátil de su historia.