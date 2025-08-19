De cenas de 2.500 euros a un lujoso spa: escándalo por los gastos del hijo de López Obrador a costa del erario mexicano

Andrés López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse que, en sus últimas vacaciones en Japón, degustó cenas por el valor de 2500 euros. Esto sucede mientras la presidenta mexicana ... Claudia Sheinbaum reclama a los integrantes del oficialismo que lleven una vida austera.

Y es que, a lo largo del verano, diversos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron fotografiados en destinos de lujo. López Beltrán, actual secretario de Organización Electoral de Morena, fue pillado en un hotel de cinco estrellas en Tokio y también en una tienda de Prada.

Cuando estalló la polémica, hace tres semanas, López Beltrán contestó en una carta que decía que la noche de hotel en la capital japonesa costaba «solamente 350 euros«, o sea, una cifra muy cercana al salario mínimo que es lo que percibe más de la mitad de la población del país.

Cuando el escándalo del hotel ya se había apaciguado, ahora se han revelado los gastos de la estancia, entre, ellos, una cena por 2500 euros.

El hijo de López Obrador tras ser acusado, este fin de semana se ha ausentado de diversas reuniones de Morena donde se esperaba su presencia. Tras conocerse su incursión gastronómica, López Beltrán suspendió a último minuto su regreso a la vida pública.

La periodista Carmen Aristegui informó que López Beltrán gastó poco más de 177 mil pesos mexicanos (aproximadamente 10.000 euros) incluida la cena en The Okura, uno de los mejores hoteles de la ciudad.

Según Aristegui, el valor de esa cena es mayor al salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023. Además de la velada en The Okura, el desglose de gastos revela altos costos en lavandería, minibar e, incluso, el uso de un spa.

De momento el dirigente no ha comentado esta última revelación. Este domingo la líder nacional del partido, Luisa María Alcalde, indicó que López Beltrán se mantiene activo y supervisando diversas labores del partido.

«Lo que hay es mucha mala fe contra él. Él está ayudando y está contribuyendo desde su cartera que es la Secretaría de Organización«, justificó Alcalde.

La semana pasada diputados de la oposición reclamaron investigar los nexos de López Beltrán con diversos funcionarios de las aduanas.

Los legisladores pidieron separar del cargo al director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, a quien señalaron de tener relación con López Beltrán en una trama de supuesta evasión fiscal.

Exigieron investigar de forma objetiva al funcionario federal y advirtieron que, al mantenerlo en su cargo en Aduanas, se le permite cuidarle supuestos negocios al hijo de López Obrador.