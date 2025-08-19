Suscribete a
De cenas de 2.500 euros a un lujoso spa: escándalo por los gastos del hijo de López Obrador a costa del erario mexicano

El hijo del exmanadatario enfrenta críticas por su estilo de vida, mientras dirigentes de la oposición lo acusan de tener vínculos con funcionarios de Aduanas y ser partícipe en una supesta trama de evasión fiscal

La esposa de López Obrador carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid

El secretario general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés López Beltrán, se ausentó de las reuniones del partido tras explotar el escándalo
Milton Merlo

Ciudad de México

Andrés López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse que, en sus últimas vacaciones en Japón, degustó cenas por el valor de 2500 euros. Esto sucede mientras la presidenta mexicana ... Claudia Sheinbaum reclama a los integrantes del oficialismo que lleven una vida austera.

