Beatriz Gutiérrez Müller: un verso sin rima con Sheimbaum

Su mala relación con la presidenta, con los hijos de su marido y su mudanza española la meten en la batalla política en su país

La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid

Beatriz Gutiérrez Müller junto a su marido André Manuel López Obrador REUTERS
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Mientras la mandataria pide que los integrantes del oficialismo lleven una vida austera, los hijos del expresidente aparecen de vacaciones en ... el extranjero y haciendo compras en tiendas de lujo, algo que es inaccesible para buena parte de la población de este país.

