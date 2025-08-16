Beatriz Gutiérrez Müller: un verso sin rima con Sheimbaum

La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Mientras la mandataria pide que los integrantes del oficialismo lleven una vida austera, los hijos del expresidente aparecen de vacaciones en ... el extranjero y haciendo compras en tiendas de lujo, algo que es inaccesible para buena parte de la población de este país.

La semana pasada la noticia fue Andrés López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización Electoral del partido que gobierna México, quien, tras haber sido fotografiado de vacaciones en Tokio, donde además apareció en un local de la tienda Prada, publicó una carta en la cual defendió su decisión de viajar y aseguraba que «solamente» gastó algo más de 350 euros por noche de hotel.

Por su parte, su hermano, José Ramón, implicado en un caso de corrupción en el sexenio de su padre, salió en defensa de las vacaciones familiares tras ser fotografiado en la piscina de un hotel cinco estrellas de la Riviera Maya, en el Caribe mexicano.

Y mientras Sheinbaum sostiene la reclamación de su antecesor a la Corona española, para que pida disculpas por la conquista, la ex primera dama -e impulsora de esta queja-, Beatriz Gutiérrez Müller, ultima los detalles para mudarse a España y llevar su vida en Madrid.

El diario mexicano 'El Universal' ha revelado que Gutiérrez Müller ya habría obtenido la nacionalidad española, un trámite que el pasado mes de mayo fue confirmado por ABC, y que ahora busca vivir en un elitista barrio de Madrid. Todo ello, ha desatado la indignación en las redes sociales por los altos costes de vida en ese reducto madrileño.

Y es que la experiodista, antropóloga de profesión, fue la principal artífice de la carta que envió su esposo al Rey de España, al punto que Sheinbaum desistió de invitar a Felipe VI a su toma de posesión el año pasado y, como consecuencia, mantuvo una acalorada discusión telefónica con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, mientras este se encontraba en la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. La mandataria, presionada por López Obrador, no invitó al Rey con el argumento de que este no se había disculpado con México.

A los siete meses de ese estallido, ABC confirmó que Gutiérrez Müller estaba haciendo los trámites, gracias a la ley de Memoria Democrática aprobada por Sánchez, para obtener su nacionalidad española, dado que sus abuelos tanto por vía materna como paterna tienen origen peninsular.

Su inminente mudanza a Madrid, la vuelve a colocar en el centro de la polémica ya que tras empujar la relación bilateral entre ambos países al punto más crítico de su historia reciente, Gutiérrez Müller no solo obtiene la nacionalidad sino que también vivir en el país.

En el entorno de López Obrador señalan que el interés de Gutiérrez Müller por la conquista viene de años atrás. Para 2018, el año que su esposo ganó las elecciones, Gutiérrez Müller ya había publicado textos y artículos que profundizaban en diversos aspectos de dicho proceso histórico.

Esta inclinación se profundizó cuando comenzó a vivir en el Palacio Nacional y se dedicó a investigar la historia de las enfermedades que habrían llegado a América por el choque civilizatorio con los conquistadores. Tras esas averiguaciones se produjo el envío de la carta de 2019 el Gobierno mexicano reclamaba disculpas al Estado español. Y como la petición de perdón no llegó, López Obrador decretó una «pausa» en las relaciones bilaterales.

Una situación que se extiende hasta la actualidad: el Gobierno mexicano no tiene comunicación alguna con Sánchez ni con la Corona y cuando, recientemente, el Museo de Antropología de la Ciudad de México recibió el Premio Princesa de Asturias, Sheinbaum volvió a mencionar la petición de disculpas.

A todo esto, Gutiérrez Müller organiza su vida madrileña. Semanas atrás, su hijo Jesús Ernesto fue captado de vacaciones en Santander mientras que ella realiza gestiones para llevar adelante actividades de corte académico.

«Inteligencia no le sobra»

En el Gobierno mexicano no hay buena sintonía con Gutiérrez Müller. El pasado junio felicitó a la presidenta en redes sociales por su cumpleaños con la frase: «Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía».

La lectura que hicieron en el equipo presidencial es que Gutiérrez Müller actúa con animosidad tanto hacia Sheinbaum, por no haberla ofrecido un cargo en su Gobierno, como también hacia López Obrador a quien también deja expuesto con los preparativos de su incipiente vida madrileña, a miles de kilómetros de Chiapas, en el sur de México, donde actualmente vive el exmandatario.

Sheinbaum y López Obrador son los dos polos que concentran el poder político en un país donde la oposición fue arrasada en las pasadas elecciones presidenciales. Se trata de una hegemonía tan grande que la pelea por el futuro del movimiento ya se libra internamente, entre políticos más cercanos a la presidenta o aquellos más fieles a su antecesor.

Una dicotomía en la que también juegan los hijos del exmandatario, ya que Andrés López Beltrán tiene un proyecto presidencial para el 2030, para ser el heredero del régimen iniciado por su padre. Gutiérrez Müller, por su parte, permanece como espectadora distante, ya que no tiene buena relación con los hijos del primer matrimonio de su marido, pero tampoco ha logrado ubicarse con el equipo de Sheinbaum. Así las cosas, la pelea por el futuro de México la encuentra en su nueva vida española.