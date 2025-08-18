La esposa de López Obrador carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid

La exprimera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, embistió este lunes contra ABC después de que esta redacción informara sobre sus planes de vida en Madrid, los mismos que incluirían una residencia en La Moraleja así como la inscripción de su hijo Jesús ... Ernesto en la Universidad Complutense. La académica fue de las principales instigadoras, durante el sexenio de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, del conflicto actual entre el Gobierno mexicano y la Corona española por la reclamación de de disculpas por la Conquista de América.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la escritora calificó a ABC y a otros medios de comunicación involucrados en la difusión de su supuesta mudanza a España como «calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta». Sugirió que los medios de «derecha» pretenden vengarse de su esposo.

«Están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá», expresó.

Gutiérrez Müller intentó sumarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el plan no prosperó. Buscaba ocupar, según pudo conocer esta redacción, una responsabilidad en cuestiones culturales o diplomáticas, pero la mandataria desistió de integrarla. Meses más tarde, la académica dijo que a la presidenta «no le sobra la inteligencia».

«Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto», escribió. Eso sí, la información de este diario informaba de su próxima mudanza, extremo que ni confirma ni desmiente.

Una de las zonas más caras de Madrid

Gutiérrez Müller quedó en el centro de la polémica porque, a pesar de no tener registrados grandes ingresos a lo largo de su trayectoria ni un éxito profesional destacado, esta redacción informó que vivirá en una de las zonas más caras de Madrid.

En el mes de mayo ABC confirmó que Gutiérrez Müller estaba aplicando para obtener la ciudadanía española a partir de las leyes de Memoria Histórica impulsadas por el gobierno del PSOE.

El tema de su mudanza a Madrid escaló en la agenda mexicana porque, por estos días, diversas figuras del oficialismos son señaladas por llevar un nivel de vida ostentoso que no se condice con los principios del movimiento político fundado por López Obrador, un drama del que no escapa ni siquiera su cónyuge.