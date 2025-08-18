Suscribete a
ABC Premium
Directo
Trump hablará con Putin inmediatamente después de la cumbre

La esposa de López Obrador carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid

Asegura en una carta en redes sociales que no se ha «ido a vivir allá ni a ningún otro lado», pero no habla del futuro

La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una imagen de 2022.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una imagen de 2022. EFE
Milton Merlo

Milton Merlo

Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La exprimera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, embistió este lunes contra ABC después de que esta redacción informara sobre sus planes de vida en Madrid, los mismos que incluirían una residencia en La Moraleja así como la inscripción de su hijo Jesús ... Ernesto en la Universidad Complutense. La académica fue de las principales instigadoras, durante el sexenio de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, del conflicto actual entre el Gobierno mexicano y la Corona española por la reclamación de de disculpas por la Conquista de América.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app