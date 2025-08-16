Suscribete a
ABC Premium

La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid

Beatriz Gutiérrez Müller estuvo detrás de la carta en la que México exigía «disculpas» al Rey por la conquista

Vivirá en una lujosa urbanización de la capital acompañada de su hijo que estudiará en una universidad pública

Beatriz Gutiérrez Müller: Un verso sin rima con Sheimbaum

López Obrador y Gutérrez Müller en una imagen de archivo
López Obrador y Gutérrez Müller en una imagen de archivo efe

Joan Guirado y David Yagüe

De exigir disculpas a España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas ... y personales, como el posible alejamiento de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, así como de su marido. Si hace unos meses pedía la nacionalidad española, Gutiérrez Müller da ahora un paso más y se instalará próximamente con su hijo en la capital de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app