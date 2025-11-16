Suscribete a
Un carro de combate israelí dispara contra 'cascos azules' de la FINUL en el sur de Líbano

Israel asegura que sus militares dispararon porque los confundieron con sospechosos «por las malas condiciones meteorológicas»

Frontera con el Líbano, desde la ciudad israelí de Metúla, en el norte del país.
Frontera con el Líbano, desde la ciudad israelí de Metúla, en el norte del país. EFE/ Magda Gibelli

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado que militares israelíes han disparado este domingo contra miembros de la misión internacional desde un carro de combate Merkava ubicado dentro del territorio libanés ocupado por fuerzas israelíes.

«Los disparos de ametralladora ... pesada impactaron a unos cinco metros de los 'cascos azules', que iban a pie y tuvieron que refugiarse aprovechando el terreno», ha explicado la FINUL en un comunicado publicado en su cuenta en X.

