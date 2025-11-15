Suscribete a
Ultras y disidentes de Bildu reúnen 20.000 personas para el Euskadi-Palestina al grito de «español el que no bote»

El partido en San Mamés, donde se ha exhibido propaganda a favor de los presos de ETA, evidencia la fractura en la base de la izquierda aberzale

Los ultras vascos y navarros se unen para pedir la «desaparición de Israel» en el partido entre Euskadi-Palestina

La pancarta desplegada en Bilbao por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, con un futbolista armado que golpea la cabeza de Netanyahu
La pancarta desplegada en Bilbao por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, con un futbolista armado que golpea la cabeza de Netanyahu efe
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Olor a humo y ruido de petardos. Una lona llamando a la Intifada, con un futbolista ataviado con un pañuelo palestino en la cabeza, armado con una metralleta a la espalda y golpeando la cabeza de Israel Netanyahu como si fuese un balón de ... fútbol desfila por el centro de Bilbao. Es la marcha hacia el partido entre Euskadi y Palestina convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, apoyada por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Jardun, dos grupos disidentes de EH Bildu que este sábado han reunido a 20.000 personas en San Mamés, según cifras del Ayuntamiento.

