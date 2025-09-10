Bolsonaro recibe un voto de absolución que sacude su juicio por intento de golpe de Estado

El cuarto día del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo dio ayer un giro –esperado por analistas– con el voto del juez Luiz Fux, quien pidió la absolución del exmandatario y la anulación de todo el proceso, por ... considerar que la competencia del caso debería ser en el pleno con sus once jueces, y no en la Primera Sala de la Corte, donde se realizan las audiencias, con la participación de solo cinco jueces. Fux es el primer juez en cuestionar la legitimidad del proceso contra el líder de la ultraderecha.

«Estamos ante una incompetencia absoluta, imposible de ser despreciada», dijo Fux, argumentando que el proceso debería haber pasado antes en la primera instancia de la Justicia Federal y no ir directamente al Supremo. Fux, que es considerado por los bolsonaristas como el único juez «independiente» de la Primera Sala, en la que de los cinco votantes dos fueron nombrados en la actual gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el exministro de Justicia, Flavio Dino, y su exabogado, Cristiano Zanin.

Fux reconoció, sin embargo, la validez de la delación del teniente coronel Mauro Cid, exmano derecha de Bolsonaro, que está entre las principales pruebas contra el expresidente, confirmando los dos votos anteriores sobre ese tema, lo que sigue complicando al ultraderechista.

Euforia bolsonarista

Las argumentaciones de Fux provocaron una especie de euforia entre los partidarios de Bolsonaro y perplejidad entre los colegas de la Corte. Fux, que ya se sabía que disentía, quebró el consenso de los dos jueces que votaron el martes a favor de la condenación: el relator, Alexandre de Moraes; y Flavio Dino. Ambos magistrados han coincidido en que el expresidente y sus aliados son culpables de los cinco delitos de los que se les acusa, incluyendo el intento de golpe de Estado, el daño al patrimonio público y la organización criminal. En un tono más duro, Moraes, considerado un verdugo de Bolsonaro, enfatizó que el expresidente coordinó una «organización criminal» que buscaba «instalar una dictadura» en Brasil.

En declaraciones a ABC, los abogados Marcelo Crespo y Ana Laura Barbosa, pronosticaron la divergencia de Fux, pero no imaginaban que pediría la absolución del expresidente. «Luiz Fux ya demostró algunas divergencias en otras oportunidades», declaró Barbosa, profesora de la Universidad ESPM, en Sao Paulo e investigadora de la Universidad Humboldt, de Berlín, que esperaba de Fux una propuesta de reducción de pena, pero no una absolución.

La decisión de Fux ha generado, no obstante, diferentes reacciones y comentarios sobre su historial de votos. El principal dilema que se discute en los pasillos del tribunal es por qué el magistrado aceptó en el pasado juzgar en ese mismo foro a los presos en los ataques del 8 de enero del 2023 contra las sedes de los Tres Poderes, que serían personas comunes y, según su lógica, también deberían haber pasado por la primera instancia. Para Fux, Bolsonaro y los otros siete acusados, la mayoría militares de alto nivel, no tienen la prerrogativa de fuero privilegiado, lo que anularía el proceso.

El juicio contra Bolsonaro por intento de Golpe de Estado es el clímax de una serie de investigaciones que lo acusan de liderar una «organización criminal» que buscó anular el resultado de las elecciones de 2022 y perpetuarse en el poder. El proceso se basa en la acusación, presentada por el fiscal general Paulo Gonet, con una serie de pruebas contundentes, como audios, documentos y grabaciones de reuniones en las que el expresidente y su círculo más cercano habrían planeado un golpe de Estado a partir de julio de 2021, que terminaría con los ataque de enero del 2023.

El juicio continuará este jueves con las votaciones de los jueces Cristiano Zanin y Cármen Lúcia y se espera que este viernes se conozca el veredicto

Mientras la Primera Sala del Supremo decide el destino de los líderes de una trama golpista, el Congreso Nacional, por su parte, sigue articulando una amnistía, liderada por el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

A pesar de la euforia bolsonarista con el voto de Fux, la tesis de la anulación del proceso necesita el apoyo de al menos otros dos jueces, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, para concretarse. La posibilidad de que esto ocurra es remota, ya que ambos jueces tienen un historial de defensa de la autonomía del Tribunal Supremo Tribunal para juzgar casos de delitos contra la democracia.