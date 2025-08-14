Suscribete a
Bolsonaro se declara inocente ante el juicio por intento de golpe de Estado

Las alegaciones finales presentadas por la defensa del expresidente brasileño son el último paso antes de que la Corte Suprema fije la fecha del juicio

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, se encuentra en arresto domiciliario
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

El expresidente y líder de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, principal acusado, y otros siete reos, se han declarado inocentes en las alegaciones finales del proceso que los apunta como autores de un plan de golpe de Estado contra su sucesor, el actual mandatario ... Luiz Inácio Lula da Silva. Las alegaciones finales son el último paso antes de que la Corte Suprema fije la fecha del juicio. El grupo forma parte del llamado 'núcleo crucial' que, según la Fiscalía General de la República, actuó para la ruptura democrática y llegó a pensar en un magnicidio contra Lula, su vicepresidentente, Geraldo Alckmin, y contra el juez Alexandre de Moraes, que lidera el proceso judicial.

