Los senadores bolsonaristas bloquean el Congreso brasileño tras la prisión domiciliaria al expresidente

La reciente prisión domiciliaria decretada contra el expresidente Jair Bolsonaro está dominando por completo la agenda del Congreso brasileño, con un retorno turbulento tras el receso de julio. Congresistas bolsonaristas se plantaron en las mesas directivas y las sesiones en la Cámara de Diputados ... y el Senado tuvieron que ser canceladas para contener las protestas.

La decisión del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, de imponerle esa medida cautelar a Bolsonaro por incumplir la orden de no usar redes sociales, ha encendido la mecha de la oposición.

Al retomar las sesiones, el martes, los senadores ocuparon la Mesa Directiva, pegándose esparadrapos en la boca para representar la «censura» que, según ellos, el Poder Judicial ejerce sobre el expresidente.

Los legisladores anunciaron que no abandonarían el lugar hasta que el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, incluyese en la agenda de votaciones las solicitudes de destitución contra Moraes del Tribunal, exigiendo también la votación de un proyecto para amnistiar a los condenados por los actos golpistas del 8 de enero, cuando una horda bolsonarista invadió y destruyó las sedes de los Tres Poderes, en Brasilia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que no se encontraba en Brasilia, canceló la sesión a distancia y publicó en redes sociales que la agenda de votaciones «siempre será definida con base en el diálogo y el respeto institucional».

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, hizo lo mismo y emitió una nota criticando lo que llamó un «ejercicio arbitrario de las propias razones» por parte de la oposición. «Tenemos que retomar el trabajo con respeto, civismo y diálogo, para que el Congreso siga cumpliendo su misión en favor de Brasil y de nuestra población», añadió.

Horas antes, en un evento en el estado de Paraíba, Motta también comentó la decisión de Moraes, reiterando que «la legítima defensa tiene que ser respetada, que es un derecho de todos, pero la decisión judicial debe ser cumplida».

Los rebeldes

El líder del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro en la Cámara, Sóstenes Cavalcante, anunció que el grupo de opositores mantendrá las mesas directivas ocupadas con un sistema de turnos de parlamentarios, exigiendo a los presidentes de ambas cámaras que se reúnan para resolver lo que calificó como «un problema de soberanía nacional».

En una entrevista al canal GloboNews, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, afirmó que la medida se tomó por la falta de comunicación con Davi Alcolumbre y que permanecerían en el plenario hasta que el presidente del Senado atendiese sus demandas.

«Mientras el presidente Davi Alcolumbre no atienda nuestras demandas, porque ni siquiera contesta el teléfono, y nunca esperé eso de él, nos quedaremos aquí», declaró el hijo mayor de Bolsonaro, mientras ocupaba la mesa directiva con otros once senadores. Flávio se refirió a las exigencias de su grupo como un «paquete de paz», que incluye la destitución de Moraes, el fin del fuero privilegiado y la amnistía sin restricciones a los detenidos del 8 de enero.

Donald Trump ha pedido explícitamente la libertad de Bolsonaro

Las protestas bolsonaristas en el Congreso se producen en medio del agravamiento de la crisis entre el Congreso y el Poder Judicial, y también frente a un escenario crítico en la economía, con sanciones comerciales de Estados Unidos a Brasil, en el que la prisión de Bolsonaro también está en la agenda.

El presidente estadounidense Donald Trump ha pedido explícitamente la libertad de Bolsonaro, atendiendo a una solicitud del hijo del brasileño, el diputado Eduardo Bolsonaro, que se ha mudado a Washington para buscar apoyos internacionales a favor de su padre.

Bolsonaro está en prisión domiciliaria desde el lunes por no cumplir las medidas cautelares que el juez Moraes determinó el pasado 18 de julio, que incluían no usar sus redes sociales ni las de terceros, además de llevar una tobillera electrónica y no salir de casa por la noche. Pero el domingo, Bolsonaro utilizó la red social de su hijo Flávio para enviar un mensaje a sus seguidores durante una manifestación en Río de Janeiro, un acto que Moraes consideró «un flagrante desprecio a las medidas cautelares».