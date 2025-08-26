Australia acusa a Irán de perpetrar ataques antisemitas en Sídney y Melbourne y expulsa al embajador

La sinagoga Adass Israel, en Melbourne, tras el ataque orquestado por Irán, según la acusación de Australia

Australia ha acusado a Irán de haber perpetrado dos ataques incendiarios antisemitas en las ciudades de Sídney y Melbourne, y ha dado siete días al embajador iraní para abandonar el país, en su primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza en octubre de 2023, hogares, escuelas, sinagogas y vehículos en Australia han sido blanco de vandalismo y ataques incendiarios antisemitas.

El primer ministro Anthony Albanese ha afirmado este martes que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad había reunido información creíble que indica que Irán dirigió al menos dos de esos ataques.

El directro general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, Mike Burgess (izquierda), detallando las investigaciones ante el primer ministro, Anthony Albanese EFE

«Estos fueron actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano», ha señalado Albanese en una rueda de prensa. «Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar discordia en nuestra comunidad».

Según el primer ministro, Irán «intentó ocultar su implicación» en los ataques del año pasado contra un restaurante 'kosher' en Sídney y la sinagoga Adass Israel en Melbourne. La agencia de seguridad australiana considera probable que Irán haya dirigido otros ataques adicionales.

Medida inédita desde la Segunda Guerra Mundial

Australia ha suspendido las operaciones de su embajada en Teherán y todos sus diplomáticos se encuentran a salvo en un tercer país, ha comunicado el mandatario, y ha anunciado que su Gobierno designará al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista.

La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, ha comunicado al el embajador Ahmad Sadeghi y tres funcionarios iraníes que tienen siete días para abandonar el país, en la primera expulsión de un representante diplomático desde la Segunda Guerra Mundial. Unas 90.000 personas nacidas en Irán viven actualmente en Australia.

La embajada de Israel en Australia celebró la medida contra su principal rival, Irán. «El régimen iraní no solo es una amenaza para los judíos o Israel, sino que pone en peligro al mundo libre en su totalidad, incluida Australia», expresó en un comunicado publicado en X.

Ambos países se enfrentaron en una guerra aérea de 12 días en junio, después de que Israel lanzara ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Australia anunció hace dos semanas que reconocería el Estado Palestino el próximo mes de septiembre.

Ataques antisemitas en Australia

Dos hombres han sido acusados por el ataque de diciembre que incendió la sinagoga construida en la década de 1960 por sobrevivientes del Holocausto en el suburbio de Ripponlea.

La semana pasada, la Policía del estado de Victoria, en el sureste del país, informó que estaba examinando dispositivos electrónicos incautados en el registro del domicilio de uno de los acusados, quien comparecerá ante el tribunal este miércoles.

La Policía afirma que tres personas irrumpieron en la sinagoga y provocaron el incendio.

El restaurante kosher de Bondi, Lewis Continental Kitchen, fue completamente destruido por el fuego. Medios locales informaron que el hombre arrestado en enero por ese ataque tenía vínculos con una conocida banda de motociclistas australiana. Él negó los cargos ante el tribunal y fue liberado bajo fianza.