Arrestan a un hombre en Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos en varios aeropuertos europeos

Un hombre de unos 40 años ha sido arrestado por un presunto ciberataque que causó complicaciones en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y otros aeropuertos importantes en el fin de semana, recoge Reuters.

Según informa el diario británico 'The Standard', los oficiales de la Agencia Nacional contra el Crimen, apoyados por la Unidad contra el Crimen Organizado Regional del Sudeste (ROCU), arrestaron el martes por la noche al hombre en West Sussex tras varias sospechas de delitos contra la Ley de Uso Indebido de Ordenadores. Actualmente, el presunto implicado se encuentra en libertad condicional.

El subdirector Paul Foster, jefe de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la NCA, afirmó: «Si bien este arresto es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso».

NOTICIA EN AMPLIACIÓN