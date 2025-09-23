Suscribete a
Dinamarca denuncia un «ataque sin precedentes» por la presencia de drones en su principal aeropuerto

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo reabren tras varias horas de cierre, con más de 20.000 pasajeros afectados, mientras la policía e inteligencia investigan el origen de los drones de gran tamaño

Rusia ejecuta un nuevo bombardeo masivo contra las ciudades de Ucrania

Autoridades del aeropuerto Copenhague-Kastrup han induicado que los retraoso y las cancelaciones se deben al cierre temporal de anoche
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Después de un cierre de varias horas debido al avistamiento de varios drones, los aeropuertos de Copenhague y Oslo están reabriendo esta mañana. «La policía ha iniciado una investigación intensiva para determinar qué tipo de drones son. Los drones han desaparecido y ... el aeropuerto está abierto de nuevo», informa el oficial de policía Jakob Hansen en Copenhague.

