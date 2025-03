Los apagones eléctricos se instalan en Kiev tras la ofensiva rusa contra el sector energético ucraniano

Muchos edificios de Kiev no disponen de luz después de los bombardeos rusos

La pequeña cafetería Coffe for rest solo podía servir bebidas frías esta mañana. No había luz para hacer capuchinos, su especialidad. Después de una noche de apagones, el suministro eléctrico regresó a los barrios de Kiev pasada la una del mediodía. Pero la alegría ... duró pocas horas. A las 15:30 de la tarde, hora local, varios vecindarios del distrito de Obolón se volvieron a quedar sin energía. Los generadores plantados ya en las aceras arrancaron con su particular ruido. Por suerte, los «puntos de invencibilidad» -lugares que proporcionan energía eléctrica y conexión a internet gratis para los ciudadanos- están más que preparados para aliviar la falta de luz. Bajo una carpa gris y con una sensación térmica que rozan los 30 grados, es posible, finalmente, escribir esta crónica.

En el centro de la metrópoli, a diferencia de los barrios más periféricos, los cortes de luz son menos agresivos y suelen durar menos tiempo. Aunque pocos consiguen esquivar la oscuridad en la capital de Ucrania. La situación energética será difícil durante toda esta semana por el déficit energético, anticipó el pasado lunes Volodímir Kudritskii, director general de la compañía eléctrica estatal Ukrenergo. «Hay varios factores. En primer lugar, es una temperatura bastante alta, que va acompañada de un aumento en el consumo de electricidad. Además, el último ataque del enemigo a las centrales térmicas e hidroeléctricas ha reducido la ya pequeña cantidad de generación de energía», explicó Kudritskii. Los apagones de emergencia y los cortes programados comenzaron a mediados de mayo y pueden producirse hasta tres veces al día. La duración de los mismos no es fija y los períodos sin luz pueden durar entre 7 y 9 horas. Y lo peor de todo es que no está previsto que la situación energética mejore. Oleksander Kharchenko, director del Centro de Investigación Energética, dijo al medio ucraniano 'THC' que las restricciones más estrictas al suministro de electricidad en Ucrania estarán vigentes en la región capitalina, pudiendo alargarse hasta las doce horas sin suministro. Sin embargo, estos problemas no se ciñen solo a Kiev; este miércoles, más de 50.000 personas tiene acceso restringido a la electricidad en siete regiones, según el comunicado del Ministerio de Energía de Ucrania. Noticia Relacionada Rusia advierte que el ataque de Kiev con armas de Occidente a Rusia podría tener «consecuencias fatales» Rafael M. Mañueco El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró que «subestiman la gravedad de la respuesta que pueden recibir» de Moscú Ucrania producía antes de la guerra a gran escala unos 55 gigavatios de electricidad. Esta capacidad de generar energía situaba al país invadido entre los mayores productores de toda Europa. Ahora, sus capacidades no superan «los 20 gigavatios debido a los bombardeos o a que la ocupación rusa dejó fuera de servicio algunas plantas», según las declaraciones de funcionarios ucranianos anónimos al 'Financial Times'. Ataques precisos Rusia desató un asalto aéreo muy preciso contra el sector energético del país durante esta primavera. No solo atacaron las líneas de transmisión, también los lugares donde se produce la energía. En marzo, la segunda ciudad de Ucrania, Járkov, se quedó prácticamente a oscuras y su tejido energético acabó diezmado por la ofensiva enemiga. Los ataques continuaron en los meses de marzo, abril y mayo. Durante este tiempo los cohetes rusos alcanzaron centrales térmicas, hidroeléctricas e instalaciones de almacenamiento de gas natural repartidas por toda la geografía ucraniana. El último asalto aéreo enemigo, que se produjo el primer día de junio, dañó la infraestructura crítica y energética en cinco regiones del país. Ucrania producía antes de la guerra a gran escala unos 55 gigavatios de electricidad Los golpes rusos fueron de tal calado que las reparaciones necesitarán meses o incluso años y el coste asciende a más de mil millones de dólares, dijo el ministro de Energía, Herman Galushchenko. Por este motivo, las autoridades ucranianas se han visto obligadas a duplicar las tarifas eléctricas para poder sufragar los gastos en reconstrucción. Aunque es posible que esta medida por si sola sea insuficiente. «Aumentar la tarifa eléctrica no permitirá tener luz las 24 horas del día en 2024. Porque la situación es realmente extremadamente difícil. Lo veremos a principios de verano. Desafortunadamente, será aún más difícil en invierno», afirmó el diputado Serhiy Nagornyak, miembro del Comité parlamentario de Energía, Vivienda y Servicios Comunales. Los pronósticos para la temporada invernal son en general sombríos: «Deberíamos prepararnos para la vida en el frío y la oscuridad», confesó el funcionario ucraniano al rotativo británico 'Financial Times'.

