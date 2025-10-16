Suscribete a
«Amo a Hitler»: crisis en las juventudes del Partido Republicano por chats racistas y xenófobos

Las conversaciones internas de los Young Republicans exponen una cultura de odio y burlas extremas que arruina carreras y genera rechazo generalizado

Peter Giunta, líder de Young Republicans en Nueva York
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La revelación de chats internos de un grupo de líderes de los Young Republicans, las juventudes del Partido Republicano han sacudido a EE.UU.: las conversaciones de algunos de los integrantes de la próxima generación de dirigentes conservadores, algunos con incipientes responsabilidades en el ... partido, están llenas de comentarios difíciles de digerir. Desde alabanzas a Adolf Hitler a innumerables referencias racistas, como llamar «monos» a los negros o alusiones a llevar a sus rivales politicos «a la cámara de gas». El asunto ha provocado condenas tanto de demócratas como de republicanos y les ha costado el trabajo a varios de los implicados.

