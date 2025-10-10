Suscribete a
Pablo Iglesias clama contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Adolf Hitler»

El exfundador de Podemos y los actuales dirigentes han criticado el «desprestigio» de la institución tras otorgar el premio a una «golpista»

Pablo Iglesias clama contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Adolf Hitler»
Carlos Mullor

La victoria de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, del Premio Nobel de la Paz no ha sentado nada bien en Podemos. La formación fundada por Pablo Iglesias y liderada ahora por Ione Belarra nunca ha mostrado su apoyo a la opositora venezolana ... y este viernes, con el anuncio de su victoria, han tildado a Machado de «golpista» y han desprestigiado a la institución que organiza estos premios.

