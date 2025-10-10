Pablo Iglesias clama contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Adolf Hitler»

La victoria de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, del Premio Nobel de la Paz no ha sentado nada bien en Podemos. La formación fundada por Pablo Iglesias y liderada ahora por Ione Belarra nunca ha mostrado su apoyo a la opositora venezolana ... y este viernes, con el anuncio de su victoria, han tildado a Machado de «golpista» y han desprestigiado a la institución que organiza estos premios.

Pablo Iglesias, el exfundador de la formación, ha criticado que el galardón haya sido otorgado a la venezolana y ha comentado, mediante su cuenta en la red social X, que para dárselo a una persona «que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo». Ha añadido, además, que «el año que viene que lo compartan Putin y Zelenski».

Los dirigentes de Podemos han intentado negar los posibles lazos que les relacionan con el régimen venezolano, aunque el apoyo a Nicolás Maduro tras las fraudulentas elecciones de 2025 y la presencia habitual de Juan Carlos Monedero en Venezuela complica está situación.

La actual líder de la formación, Ione Belarra, también mediante las redes sociales, ha comentado que «el premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra» y que las instituciones internacionales, «que aspiraban a representar a la humanidad», están sufriendo un grado de desprestigio «altísimo».

Pablo Echenique, exportavoz en el Congreso de Podemos, ha continuado con la misma tónica que Belarra y ha ironizado la victoria de la opositora venezolana mediante emoticonos de risa y payasos. Además, ha afeado la «destrucción del prestigio de las instituciones internacionales y la demolición de su imagen como árbitros imparciales por el ansia de la extrema derecha de sorber su capital simbólico es un proceso tan brutal como patético».

Juan Carlos Monedero, el que fuera también pieza clave en la creación de Podemos, no ha reaccionado aún a la victoria de Machado al Premio Nobel de la Paz. Monedero mantiene una estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro y su presencia en el país latinoamericano es habitual. El activista, que fue acusado por acoso sexual, ha aprovechado su posición de influencia en Venezuela para grabar contenido con Nicolás Maduro y tildar de «falangista» a Ayuso.