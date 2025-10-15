Suscribete a
Trump rinde el último homenaje a Charlie Kirk en la Rosaleda

En el día que habría cumplido 32 años, la Casa Blanca celebró una ceremonia emotiva para concederle póstumamente la medalla presidencial a la libertad

En el día de su homenaje, la Administración Trump anuncia la revocación de visados por insultos a Charlie Kirk

Quién era Charlie Kirk: el «mártir» figura central en la América de Trump y su conexión con los jóvenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), posa junto a la viuda Erika Kirk, durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma al activista conservador
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente norteamericano rindió este martes homenaje a Charlie Kirk en la Rosaleda de la Casa Blanca, en el primer acto oficial celebrado allí desde su remodelación. La ceremonia, cargada de emoción y de una escenografía de marcado tono institucional, congregó a la plana ... mayor del entorno presidencial, a figuras mediáticas como Tucker Carlson y a dirigentes del movimiento Turning Point USA, la organización conservadora que fundó Kirk y que ha tenido una profunda influencia en la derecha estadounidense.

