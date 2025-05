Alemania retoma las deportaciones de inmigrantes irregulares a Grecia

Durante años, un flujo de refugiados ha estado llegando a Alemania desde Grecia sin consecuencias legales, pero el nuevo gobierno de Friedrich Merz quiere terminar de inmediato con esta práctica y anuncia amplias deportaciones. En una carta informativa a los gobiernos regionales de los ... Bundesländer, a la que ha tenido acceso 'Süddeutsche Zeitung', se anuncia que Oficina Federal de Migración y Refugiados volverá a permitir las repatriaciones a Grecia, especialmente a «hombres jóvenes, solteros y sanos», mientras que los grupos vulnerables, como las familias, las mujeres y los niños o incluso los enfermos y los ancianos, están exentos.

El secretario de Estado del Interior, Bernd Krösser, informa también sobre nuevos recortes de prestaciones e incluso cancelaciones por completo si los afectados no abandonan Alemania a pesar de que se les haya pedido que lo hagan. Se basa en una sentencia del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig, que data del mes de abril y establece que, a pesar de las deficiencias en el sistema de acogida griego, las personas no vulnerables no están amenazadas con dificultades extremas en ese país.

La nueva vara de medir es si los migrantes cuentan con «pan, cama y jabón», según resumió el juez Robert Keller, quien desestimó la demanda de un hombre de 34 años procedente de la franja de Gaza y un somalí de 32 años. Sus solicitudes de asilo fueron rechazadas y se les instó a regresar al país por el que habían accedido al territorio Schengen.

«Mientras no haya una distribución justa de la carga dentro de la Unión Europea, Grecia no aceptará repatriaciones», ha adelantado por su parte el ministro de Migración, Makis Voridis. Atenas examinará de cerca las solicitudes de deportación de Alemania y «no estará particularmente abierta a ellas».

El nuevo Gobierno germano está decidido a ser tan antipático como sea necesario para disuadir a las redes de tráfico de personas y evitar que vendan Alemania como destino amable con la inmigración irregular. Tras estrenarse en el cargo estableciendo controles sistemáticos y el rechazo de irregulares en todas las fronteras, el recién nombrado ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha iniciado esta segunda semana de la legislatura declarando que solo los musulmanes que quieren «integrarse en nuestro sistema de valores» pueden aspirar a ser considerados «parte de Alemania».

Dobrindt ha comentado así una solicitud del grupo parlamentario de Alternativa para Alemania (AfD). El vicepresidente del grupo parlamentario, Sebastian Münzenmaier, había preguntado al Ministerio del Interior si Dobrindt mantenía unas palabras que pronunció en 2018, cuando dijo que el islam «no pertenece a Alemania de ninguna forma». Dobrindt ha reiterado ahora su discurso en el Bundestag, en el que había aclarado que «los musulmanes que viven aquí y quieren integrarse en nuestro sistema de valores son parte de Alemania. Pero somos un país claramente cristiano. Tenemos una tradición cristiano-judía. Nuestra raíz es el fundamento de los valores cristianos. Abordar esto es correcto si se quiere integrar, porque hay que decirle a los que vienen a nosotros dónde deben integrarse».

Como refuerzo a esta respuesta parlamentaria, el Ministerio de Interior se ha remitido al acuerdo de coalición firmado por los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD, en el que ha quedado registrado que se «promoverá el diálogo interreligioso y se protegerá la libertad de religión y creencias. «Esto requiere, entre otras cosas, un diálogo estructurado a nivel nacional con los musulmanes que viven en Alemania en el futuro», se ha subrayado.

Münzenmaier ha interpretado la respuesta gubernamental como un claro distanciamiento del Islam. «Es gratificante que el nuevo ministro del Interior se mantenga en su declaración de que el islam no pertenece a Alemania, sobre todo porque su socio de coalición y también muchos en la CDU lamentablemente tienen una opinión diferente sobre este tema. Ahora también debe dejar esto claro en el marco de la Conferencia Alemana del Islam», ha retado a Dobrindt.