Alemania rompe con la política migratoria de la era Merkel y refuerza el control fronterizo

«Bajen del coche. Contra la pared. Abran los brazos y separen las piernas», ordena una agente de policía alemana a dos hombres en Berggießhübel, Sajonia, en el nuevo control fronterizo en la autopista A17, cerca de la frontera con la República Checa. Proceden de ... Libia y no tienen permiso de entrada en el país, por lo que son cacheados, fichados y devueltos. Hace diez años que no se veía una imagen como esta. Desde hace una semana, Alemania rechaza en sus fronteras exteriores a inmigrantes sin permiso de entrada, incluidos solicitantes de asilo.

En sus primeras horas como canciller, Friedrich Merz dio la orden que revierte la política migratoria alemana de la era Merkel, que data de la crisis humanitaria a la que Alemania respondió abriendo la puerta a los sirios y ordenando a la policía no rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera. El Gobierno Merz se acoge ahora al artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establece una posibilidad de excepción: «El presente Título no afectará a las competencias de los Estados miembros para mantener el orden público y salvaguardar la seguridad interior».

«Nuestra ley de asilo nacional también ofrece base legal para ello», ha defendido el nuevo ministro de Interior, Alexander Dobrindt, en referencia al artículo 18 II nº 1 de la Ley de asilo, según el cual ningún extranjero que llegue por tierra a Alemania puede solicitar asilo porque llega en todo caso desde un país seguro.

Bajo una incómoda lluvia, Dobrindt ha acudido este jueves al paso de Kiefersfelden, en la A 93, y ha hecho un primer balance: en los últimos siete días, la Policía ha devuelto a 739 personas en la frontera, un 45% más que en la semana anterior. De las 51 personas que solicitaron asilo, 32 fueron rechazadas. Dobrindt ha agradecido el esfuerzo de la policía, su trabajo «profesional, firme y proporcionado», a la vez que garantizaba el asilo a las personas vulnerables. «Se trata de romper la lógica de los traficantes de personas», ha defendido.

«Es necesario porque tenemos en Europa una elevada inmigración ilegal y Alemania es uno de los países más afectados, esto es lo que he explicado a mis interlocutores en Francia y en Polonia», ha justificado desde Berlín el canciller Merz una medida que someterá a una extraordinaria presión a los países con frontera europea exterior. «Hemos permitido demasiada inmigración incontrolada, hemos permitido demasiada inmigración de baja cualificación en nuestro mercado laboral y, sobre todo, en nuestros sistemas de seguridad social», ha respaldado la medida en una declaración de gobierno ante el pleno del Bundestag.

Puntos de control

En la carretera federal de cuatro carriles sobre el Saalach, el río que separa Salzburgo de Freilassing, una docena de agentes se despliegan sobre el puente los siete días de la semana, las 24 horas del día. «Ayer pasamos aquí cuarenta minutos en la cola y hoy será el doble», se queja un conductor de autobús austriaco. Miles de personas en la región cruzan a diario para trabajar al otro lado y en las horas punta no es posible controlar a todos.

Los agentes se fijan, por ejemplo, en si el tipo de vehículo no encaja con conductor o si el estilo de conducción sugiere nerviosismo. Si esta impresión se solidifica durante una primera inspección, se pide la documentación y se procede al registro. Los detenidos vuelven a cruzar el puente en dirección a Salzburgo y el Tratado Schengen de libre circulación queda en papel mojado en los 24 pasos fronterizos germano-austriacos. «Algo habrá que hacer porque las personas no se disuelven en el aire», sugiere el experto en derecho europeo Walter Obwexer, de la Universidad de Innsbruck, que prevé situaciones difíciles en la frontera germano-austriaca si Alemania sigue adelante con sus planes y Austria no se niega.

Con Polonia, sin embargo, sí ha habido algún incidente. La guardia fronteriza polaca se negó el lunes a aceptar a dos afganos solicitantes de asilo que habían sido rechazados a las 5:45 de la madrugada en Guben, Brandeburgo. Declararon que habían llegado a través de un puente ferroviario y fueron rechazados, pero los policías polacos no los aceptaron, aferrados al Reglamento de Dublín y alegando que donde habían solicitado protección era en Alemania.

Problema para el tráfico fronterizo

Finalmente, los hombres fueron enviados al centro de recepción inicial en Eisenhüttenstadt y permanecen en Alemania por el momento. «Mientras sean solo unos pocos, iremos tirando, pero lo que pasará cuando se acumulen los casos no lo sabe nadie», confiesa un agente de fronteras que desea permanecer en el anonimato. La policía alemana se encuentra dividida al respecto. El sindicato policial GdP se muestra escéptico y no considera que «los controles exhaustivos y los rechazos en las fronteras alemanas sean realistas en este momento», según su presidente Jochen Kopelke, que calcula que serían necesarios al menos 20.000 puestos de trabajo adicionales para llevarlos a cabo, cuando según el ministro de la Cancillería, Thorsten Frei, se han asignado 3.000 agentes adicionales. Los controles fronterizos son una «enorme prueba de estrés» y no pueden continuar «para siempre», protesta Kopelke. «Desde mi punto de vista, la situación legal está ahora finalmente clara y la policía federal puede proceder de esta manera hasta que un tribunal decida lo contrario«, dice sin embargo Heiko Teggatz, presidente del Sindicato de la Policía Federal DpolG, que señala como única excepción los menores no acompañados.

El encargado de negocios polaco en Alemania, Jan Tombinski, prevé «un problema para el tráfico fronterizo diario y el funcionamiento del mercado interno de la UE». El gobierno de Varsovia »por supuesto, cumple con nuestra obligación de proteger la frontera exterior de Europa, especialmente con Rusia y Bielorrusia«, subraya Tombinski, y espera »que se mantenga a cambio la libertad de circulación en el espacio Schengen europeo«. Para la población polaca, será »difícil explicar que estamos invirtiendo en nuestra frontera exterior y al mismo tiempo conseguir los controles más estrictos en la frontera alemana«, ha advertido el diplomático en plena campaña electoral de las presidenciales polacas. La Comisión Europea ha hecho un llamamiento al gobierno alemán para que coordine estrechamente los controles fronterizos con sus vecinos, »especialmente con todos los estados miembros afectados«.