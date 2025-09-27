Suscribete a
Europa empieza a levantar el 'muro antidrones' frente a Rusia

Los países en 'primera línea' preparan con ayuda de Ucrania la red que detecte y derribe aparatos no tripulados

La UE busca la cooperación de Ucrania para construir el muro antidrones

El Ejército alemán utiliza un inhibidor de drones durante el ejercicio de defensa 'Red Storm Bravo'
El Ejército alemán utiliza un inhibidor de drones durante el ejercicio de defensa 'Red Storm Bravo' REUTERS
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Los ministros de Defensa de los miembros de la UE más próximos a la guerra, los llamados «países de primera línea», decidieron ayer iniciar cuanto antes la construcción de un sistema conjunto de defensa antidrones, teniendo en cuenta la intensificación de los incidentes de ... este tipo de armamento atribuidos a Rusia. En la reunión por videoconferencia participó el ministro de Defensa de Ucrania, Denys Shmyhal, como representante del país que actualmente cuenta con la mejor tecnología en este campo y que se ha comprometido a ayudar a los europeos a desarrollar estas capacidades. La reunión fue organizada por el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, y en ella participaron también la Alta Representante Kaja Kallas, además de militares de la OTAN como observadores.

