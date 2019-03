Tusk ofrece una larga prórroga del Brexit a Reino Unido

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ofreció este jueves a pedir a los líderes de la Unión Europea que acepten una «larga prórroga» del Brexit si el Reino Unido lo solicita.

«Durante mis consultas antes de la cumbre europea (de los próximos 21 y 22 de marzo), pediré a los Veintisiete que estén abiertos a una larga extensión si el Reino Unido encuentra necesario repensar su estrategia del Brexit y construir consenso sobre ello», escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.