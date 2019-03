Comprenda de manera sencilla el Brexit Vea esta infografía para entender todos los pasos del complejo proceso de ruptura de Londres con Bruselas

Comprender el Brexit no es una tarea sencilla. Las continuas votaciones en la Cámara de los Comunes, donde la primera ministra británica, Theresa May, presenta mociones que son modificadas por las enmiendas de los diputados, no contribuyen a esclarecer cómo romperá Londres con Bruselas. Para aclarar los pasos de ese camino, ABC presenta esta infografía.