El Senado se decanta por no llamar a testigos y absolver rápidamente a Trump en el impeachment

Uno de los pocos senadores republicanos indecisos ha optado finalmente por no votar a favor de llamar a testigos en el juicio político a Donald Trump, por lo que es probable que este acabe este viernes con una rápida absolución del presidente. El proceso de impeachment comenzó en el Senado el 21 de enero, y tras los turnos de la acusación y la defensa, y las preguntas de los senadores, queda por decidir si se interroga a testigos.

A última hora del jueves, tras el término del turno de preguntas, el senador republicano Lamar Alexander reveló que finalmente se decanta por no llamar a ningún testigo. Para interrogar a los testigos el Senado debería votar por mayoría simple, es decir, 51 votos de 100. Los republicanos ocupan 53 escaños y los demócratas, 47. Sólo unos pocos senadores republicanos, como Mitt Romney o Susan Collins, se habían decantado por llamar a testigos.

Según dijo el senador Alexander en un comunicado enviado al filo de la medianoche del ciernes, en el juicio político a Trump «no se necesitan más pruebas para demostrar algo que ya ha quedado demostrado pero no entra dentro de los supuestos constitucionales para destituir a un presidente». Alexander asegura que las acciones de Trump fueron «inapropiadas», pero no tan graves como para relevarlo de la presidencia.

Even if the House charges were true, they do not meet the Constitution’s “treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors” standard for an impeachable offense. 11/15