Trump cita a Nixon en su defensa: «Todo lo que el presidente haga para ser reelegido es legal»

Richard Nixon ha vuelto. Las palabras del único presidente que ha dimitido en la historia de Estados Unidos resuenan hoy en el Capitolio por los paralelismos entre su defensa y la de Donald Trump, que está siendo juzgado por el Senado y se enfrenta a su destitución.

Uno de los abogados del presidente, el jurista Alan Dershowitz, (al que ABC entrevistó en marzo) provocó el miércoles las comparaciones con la siguiente frase: «Si un presidente hace algo que cree que le va a ayudar a ser reelegido, por el interés general, ese tipo de quid pro quo no puede penarse con la destitución». Este jueves la acusación, que ejercen los demócratas, acusó a los abogados de Trump de querer «normalizar toda ilegalidad».

Presidents cannot do anything illegal in order to get re-elected. But nor can their lawful behavior be turned into a criminal or impeachable offense just because it was motivated in part by electoral considerations. Lincoln, Obama examples. Please answer THAT!