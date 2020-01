Una nueva filtración le complica a la defensa de Trump su estrategia en el impeachment

John Bolton, considerado uno de los halcones más radicales del ala derecha del Partido Republicano, se ha convertido de forma completamente inesperada en un aliado de los demócratas en la fase final del juicio político contra el presidente de Estados Unidos. En unos fragmentos de un libro de memorias que publicará en septiembre, que han sido filtrados a la prensa norteamericana, Bolton revela que Donald Trump le admitió que había ordenado congelar unas ayudas millonarias a Ucrania a cambio de que el gobierno de ese país investigara al demócrata Joe Biden.

Si fuera así, Trump habría cometido un delito de abuso de poder y los senadores, que le juzgan, tendrían pruebas suficientes para destituirlo. La fiscalía, que ejerce un grupo de diputados demócratas, ha pedido a Bolton que testifique en el juicio del impeachment que se celebra en el Senado.

Las revelaciones del libro de Bolton estropearon este lunes la estrategia de los abogados de Trump de centrar sus alegatos en Biden, que fue vicepresidente entre 2009 y 2017, y los negocios supuestamente corruptos de un hijo suyo en Ucrania.

Bolton fue consejero de Seguridad Nacional de Trump entre abril de 2017 y septiembre de 2018, cuando fue despedido tras una serie de agrias polémicas internas sobre política exterior hacia Ucrania, Venezuela, Afganistán y Corea del Norte, entre otros países. Desde su salida, Bolton ha rehusado hacer declaraciones sobre su despido y se ha centrado en escribir sus memorias, un borrador de las cuales envió a la Casa Blanca el 30 de diciembre para que esta autorizara su publicación.

The Democrat controlled House never even asked John Bolton to testify. It is up to them, not up to the Senate!