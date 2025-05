Putin, un «líder megalómano» al que será más fácil vencer que convencer

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha calificado a su sucesor, Joe Biden, como «débil» ante las amenazas que ha venido lanzando el líder ruso, Vladimir Putin , y le ha culpado del actual conflicto en Ucrania . Sin embargo, esta aparente debilidad o pasividad del líder estadounidense, y también de los países de la OTAN, es lo que puede evitar que el autócrata ruso estalle y llegue a desatar una catástrofe de escala planetaria.

«Hacen muy bien en no ponerse en el mismo nivel. Hay que enfrentarse a él, pero no se le debe humillar porque no lo asumiría y entonces estaríamos todos en riesgo», apunta Javier Urra, psicólogo forense, clínico y primer Defensor del Menor en España.

Coincide con el experto Guillermo Fouce, doctor en Psicología, y ambos describen a Putin como alguien megalómano, es decir, que «se cree y se comporta como si fuera el centro del universo».

Esa personalidad que señalan los expertos, muy similar a la de líderes de otros regímenes dictatoriales como Nicolás Maduro, Xi Jinping o, incluso, a la de otros tiranos históricos como Hitler o Stalin , hace que negociar con él sea un arduo camino. «Este tipo de personas creen que tienen la razón y además se presentan como víctimas», apunta Fouce.

Por su parte, Urra asegura que « será más fácil vencerlo que convencerlo y hay que hacerlo con una salida que no le ponga entre la espada y la pared, porque eso será peligroso». Con las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente, Putin está tocado y además fuentes del Pentágono aseguraron a Reuters que está «frustrado» por la resistencia de las tropas ucranianas. Ahora «preocupa que empiece a tener conductas paranoicas y que crea que puede entrar en riesgo. Esto lo haría susceptible y todavía más imprevisible», explica Urra.

De hecho, tras el impás actual en la guerra, al psicólogo forense le llama la atención « la aceleración tan rápida de los acontecimientos : primero entra en Ucrania pero a los dos días amenaza a Finlandia y a Suecia; no han pasado cuatro días cuando pone en estado de alerta sus fuerzas nucleares. La rapidez muestra que está inseguro».

En las semanas previas a la invasión del pasado 24 de febrero, el presidente ruso había acumulado tropas en la frontera con Ucrania y había exigido a los miembros de la OTAN que se comprometieran que esa antigua república soviética jamás se incorporara a la Alianza Atlántica. Además, llegó a reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania y con amplia mayoría prorrusa. Eso había hecho pensar en que podría tratar de hacerse con la región donde se encuentran, conocida como el Donbass. Pero finalmente sorprendió al mundo con una invasión del país en toda regla.

Perfil psicológico de Putin

A nadie se le escapa que Putin es una persona fría y calculadora, pero, ¿está loco? Fouce asegura que «la locura es otra cosa», que lo que el líder ruso presenta es una megalomanía y una psicopatía que están lejos de ser una enfermedad mental.

« Lo que sabemos del líder ruso es que vivió en 20 metros cuadrados, con muy poco espacio, que no le pudieron educar sus padres y que tiene algunos déficits emocionales, de apego e incluso espaciales. También viene de muy abajo y de sufrir y además perdió a sus dos hermanos», asegura Urra.

Todo esto, según el experto, «puede llevarnos a plantear que ha tenido traumas infantiles y esto se manifiesta de dos formas distintas: hundiéndote, humillándote, haciéndote tímido y esquivo, o lo contrario. Él ha optado por mostrarse fuerte y ser duro emocionalmente».

No hay que olvidar tampoco que dirigió el Comité para la Seguridad del Estado, comúnmente conocido como KGB . «Cuando se selecciona a un espía no se busca a una persona compasiva ni que discuta órdenes ni sea muy empática. Tiene que ser una persona fría que cumpla una orden», explica Urra.

Su personalidad también le hace despreciar a lo que entiende como débil y un claro ejemplo es lo que ocurrió la pasada semana en el seno de su propio Gobierno, cuando humilló y dejó en ridículo a su jefe del Servicio de Inteligencia Extranjera por no decir las palabras exactas que él quería.

«Видимо, к моменту, когда мы видели весь этот цирк с Совбезом, все уже подписано. И я понимаю некоторое смятение Нарышкина, потому что он не знал, что ему нужно говорить, но знал, что уже все признано».



Майкл Наки о, вероятно, записанных эфирах с Путиным: https://t.co/ICWSObAlu1 pic.twitter.com/4xaQXiZZwA — Навальный LIVE (@navalnylive) February 22, 2022

«Este es un vídeo muy significativo y te das cuenta de la presión brutal que ejerce a quien tiene delante ya que líderes como Putin suelen estar muy 'bunkerizados' en círculos muy reducidos en los que no se permite la crítica o que se les cuestione», indica Fouce.

Al respecto Urra añade que quienes se han entrevistado con Putin dicen que tiene una mirada que no se olvida . «Yo he trabajado en la Fiscalía como psicólogo forense y este tipo de miradas son las de la insensibilidad. Es una mirada de hielo, penetrante, inalcanzable que en el fondo te aterra», insiste.

A su personalidad psicopática se añade el factor de la pandemia . La crisis sanitaria «ha dañado a los seres humanos y en general los ha hecho más violentos», lo que puede haber influido en el comportamiento de Putin.