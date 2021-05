La UE pone sobre la mesa sanciones a Bielorrusia Los ministros europeos de Exteriores, reunidos en Lisboa, plantean bloquear las redes de suministro energético internacional controladas por Lukashenko

Francisco Chacón Corresponsal en Lisboa Actualizado: 28/05/2021 16:01h

La Unión Europea reacciona y valora seriamente adoptar sanciones que afectan al comercio energético de Bielorrusia, su principal fuente de ingresos porque se halla en plena ruta del gas ruso hacia Alemania y otros países europeos. Así lo analizaron los ministros de Exteriores de la UE en la reunión que mantuvieron en Lisboa este jueves 27 de mayo, en el desarrollo de una jornada única en el Centro Cultural de Belém.

No solo el gas, también las exportaciones de petróleo y de potasio están encima de la mesa, pues pueden integrar un triángulo que haga daño a los cimientos financieros de la república ex soviética.

Es la respuesta al asunto más importante de la agenda diplomática europea de la última semana, desde que el régimen de Alexander Lukashenko demostró su talante claramente dictatorial cuando desvió un avión de Ryanair que hacía la ruta Atenas-Vilnius porque viajaba a bordo un periodista ‘disidente’, Roman Protasevich, aunque el motivo que se reconocía como oficial era la amenaza de bomba impulsada desde el entorno de la organización terrorista palestina Hamás.

El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, Josep Borrell, no dudó en mostrar un tono firme al respecto: «El secuestro del avión comercial y la detención de dos pasajeros es completamente inaceptable», en referencia a la arbitrariedad desplegada por el régimen de Minsk, que no lleva ni un año en el poder pero exhibe de forma constante su cariz de tiranía, es decir, va en contra de los valores que sustentan la Unión Europea.

Encuentro en Lisboa

La cita lisboeta, que antecedió al encuentro de los ministros de Defensa de este viernes 28 de mayo, se dibujaba pues como un eslabón clave para solucionar esta crisis de consecuencias internacionales, que a buen seguro estará igualmente en primer plano en el orden del día del cara a cara Biden-Putin que acogerá la ciudad suiza de Ginebra dentro de poco más de 15 días.

Cierto que la presencia de los ministros europeos de Exteriores en Lisboa, organizada por el país anfitrión en el ejercicio de la presidencia de turno de la UE, lleva el sello de «informal» y, por tanto, las conclusiones no son realmente operativas. Pero se interpreta como un paso de vital importancia que Europa no haya tardado apenas en sacar a colación el arma disuasoria de las sanciones.

Además, el presidente bielorruso ya se encuentra en la ‘lista negra’ comunitaria, lo que significa que está impedido de viajar a cualquier país de la Unión.

La cuestión no solo afecta a las relaciones de la UE con Minsk, sino también con Moscú, una circunstancia que no hace sino acrecentar la dimensión de semejante golpe a la concordia diplomática, que no parece precisamente el fuerte del díscolo Lukashenko, cuya propia llega al poder anticipó la riada de conflictos que podía sobrevenir.