Un ‘George Floyd’ blanco murió en prisión tras las burlas de los guardias: «No deberías poder respirar»

«Tú no deberías poder respirar, estúpido», responde una agente ante las repetidas súplicas de William Jennette al faltarle el aire mientras permanece sujeto contra el suelo y esposado en una prisión de Tennessee (EE.UU.). La escena aparece registrada en unas imágenes de vídeo del 6 de mayo de 2020 y obtenidas ahora por la emisora de televisión WTVF, afiliada a la CBS. Poco después, el hombre murió.

El caso recuerda en cierto modo al de George Floyd, el afroamericano muerto en Mineápolis después de que un policía le retuviera con una rodilla sobre su cuello y cuya agonía fue grabada por una transeúnte. En aquella ocasión, 19 días después de la muerte de Jennette en la cárcel, se escuchaba también a Floyd gritar que no podía respirar.

An exclusive NewsChannel 5 investigation is raising questions about the death of William Jennette last May inside the Marshall County Jail in Lewisburg, Tennessee. https://t.co/7pE6nU0wYM

William Jennette, conductor de una hormigonera de 48 años, raza blanca y padre de cinco hijos, había sido detenido dos días antes por intoxicación en público, exhibicionismo y resistencia a la autoridad, y conducido a la prisión de Lewisburg (Tennessee). Al día siguiente a su arresto se estuvo dando cabezazos contra la pared de la celda y tuvo que ser inmovilizado en una silla con correas, informa la citada emisora.

Al detenido se le detectó metanfetamina en el cuerpo y, según los registros de la prisión, estuvo «alucinando» y «desintoxicándose».

En el vídeo del 6 de mayo de 2020 se ve a los guardias penitenciarios, dependientes del condado de Marshall, tratando de inmovilizarlo de nuevo en la silla, después de que, según los agentes, hubiese empezado a golpear la puerta con sus puños.

En medio del forcejeo, llega un policía de Lewisburg y Jennette le pide auxilio: «Ayúdeme, me van a matar», clama.

A federal lawsuit has been filed in Tennessee by the daughter of a man who died while in jail custody in May 2020, according to the complaint https://t.co/upulEeRscV