Conflicto Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski pide a las potencias occidentales que ayuden a defender a Ucrania

La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante las últimas horas por la ruptura del alto el fuego entre Ucrania, Rusia y los separatistas del Donbass . La cuerda se está tensando cada vez más, y a pesar de que Moscú lleva días anunciando el repliegue de sus tropas, ni EE.UU.. ni sus aliados ni la OTAN le dan credibilidad. Según Estados Unidos, Rusia ha desplegado más de 150.000 soldados en las cercanías de Ucrania, lo que hace temer un invasión en cualquier momento .

Rusia sigue rechazando todas esas acusaciones e insiste en el repliegue de la Alianza Atlántica en la Europa del Este y que no se incluya a Ucrania. El diálogo y la vía diplomática, sin resultado alguno, se mantiene. No obstante, Vladímir Putin ha lanzado una advertencia : de no llegar a un acuerdo con EE.UU. y la OTAN, adoptará medidas técnico-militares .

06:55 El primer ministro de Australia alerta de una guerra "prolongada" en Ucrania El primer ministro de Australia, Scott Morrison ha alertado este lunes de una guerra "prolongada" en Ucrania porque Moscú "ha elegido el camino de la violencia y busca derrocar el orden global". "Lo que ciertamente veremos en Ucrania es un resurgimiento prolongado (...) creo que cualquier ganancia que se logre potencialmente será muy difícil de mantener", ha recalcado el primer ministro de Australia. "Creo que ha habido una sobreestimación de la capacidad de Rusia, y eso se ha hecho de manera más amplia, y creo que se ha hecho en Rusia", ha agregado Morrison, tal y como recoge 'The Sidney Morning Herald'. 12:40 Cuatro cazas rusos violan el espacio aéreo de Suecia, denuncia el Ejército sueco Cuatro cazas rusos violan el espacio aéreo de Suecia, denuncia el Ejército sueco 12:37 El Estado Mayor de Ejército ucraniano aseguraba hoy que en el mar Negro, frente a la costa de la ciudad portuaria de Odesa, se han detectado cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles. El departamento castrense ucraniano cree que tales movimientos indican que Rusia lanzará en breve un ataque con el objetivo de hacerse con Odessa, pero advierte que «el enemigo será recibido calurosamente», afirmando que el dispositivo de defensa de la ciudad está ya preparado. Informa desde Moscú el corresponsal de ABC, Rafael Mañueco. Rusia, preparada para tomar Odesa desde el mar Rusia, preparada para tomar Odesa desde el mar 12:31 Zelenski acusa a Rusia de tener como objetivo la iglesia de la Asunción de Járkov, un refugio para la población El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de tener entre sus objetivos la Iglesia de la Asunción de Járkov y ha recordado que el lugar "es un refugio" para la población. "Restauraremos la catedral para que no quede ni una traza de la guerra. Incluso si destruyen todas las catedrales e iglesias, no destruirán nuestra fe sincera", ha zanjado. 11:52 China niega que pidiera a EE.UU. retrasar la invasión hasta la clausura de los JJ.OO., informa Efe 11:52 Las conversaciones entre Rusia y Moscú serán al mediodía, según Moscú. Informa Ep 10:03 Continúe la cobertura de la invasión rusa en Ucrania en este enlace 09:54 El Gobierno alemán enviará 2.700 misiles antiaéreos más de fabricación soviética a Ucrania El gobierno alemán ha aprobado el envío adicional a Ucrania de 2.700 misiles antiaéreos de fabricación soviética, que proceden de las existencias de la antigua RDA, la Alemania oriental comunista. Berlín ya había autorizado el sábado el envío de 500 misiles antiaéreos tipo Stinger, 1.400 lanzacohetes antitanques y 9 obuses, estos últimos también de fabricación soviética, lo que supone una paradoja: armas soviéticas que serán empleadas por Ucrania para repeler a las tropas rusas. Informa la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez 09:48 El Gobierno de Macron "aconseja" a los franceses que abanonen Rusia "cuante antes" El gobierno de Emmanuel Macron teme una agravación acelerada de la crisis y ha recomendado a los franceses residentes en Rusia que abandonen el país rápidamente.La noche del miércoles, Macron anunció el "riesgo" de una agravación "creciente". La mañana del jueves, JY Le Drian, ministro de Asuntos exteriores, ha declarado: "La crisis puede agravarse muy rápidamente".Tras esas advertencias solemnes, el ministerio de Asuntos exteriores ha pedido a los residentes y viajeros franceses que abandonen Rusia "cuanto antes": las comunicaciones aéreas estarán cortadas o "muy afectadas" como consecuencia de las sanciones internacionales decretadas por la UE. Informa el corresponsal de ABC en París, Juan Pedro Quiñonero. 08:23 Ucrania informa de que un convoy de barcos se dirige a Odesa Las Fuerzas Armadas de Ucrania informan de que al menos cuatro grandes barcos rusos de desembarco acompañados por tres barcos de misiles en dirección a Odesa, en aguas del Mar Negro; informa Europa Press. 08:03 Zelenski cifra las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados desde el inicio de la invasión El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cifrado las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha señalado que trabaja ya para organizar un «corredor humanitario» para llevar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad. «Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana», ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. Zelenski ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv. «Ucrania no quiere estar cubierta de cadáveres militares. ¡Vuelvan a casa con todo su Ejército! Digan a sus mando que quieren vivir y que no quieren morir», ha sentenciado, tal y como recoge la agencia de noticias Unian. Según fuentes rusas, sus bajas se elevan a 490. 07:00 La ONU asegura que un millón de refugiados han huido de Ucrania en una semana El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que al menos un millón de refugiados han huido de Ucrania cuando se cumplen ya una semana desde que el pasado jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en el país; según informa Europa Press. «En sólo siete días hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos», ha asegurado en su cuenta de Twitter, este miércoles por la noche, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Así, ha hecho hincapié en que «para muchos millones más, dentro de Ucrania, es hora de que las armas callen, para que se pueda prestar una ayuda humanitaria que salve vidas». 06:40 La Catedral de Járkov y tres escuelas, alcanzadas por los bombardeos Los ataques aéreos rusos han golpeado varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la Catedral de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en la séptima jornada desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial en el país. Según ha confirmado la cadena CNN, al menos tres escuelas de Járkov han sido alcanzadas por ataques aéreos rusos el martes, según los vídeos y las fotos publicadas en las redes sociales, verificados por el medio estadounidense. Una de las escuelas se encuentra en el barrio norteño de Saltivka y las otras dos están a poco más de un kilómetro de distancia, en el distrito industrial del sureste de la ciudad, según ha informado el mismo medio. En este sentido, el diario 'Kiev Independent' ha indicado que en la ciudad de Járkov los ataques militares han afectado al menos a tres escuelas y a la Catedral de la Asunción. Además, varias obras de arte enmarcadas y vidrieras se habrían roto por las explosiones de un ataque contra un edificio cercano al Ayuntamiento. Informa EP. 04:21 El TPI iniciará "de inmediato" la investigación por crímenes de guerra contra Rusia El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, procederá "de inmediato" a investigar de forma "activa" crímenes de guerra contra Rusia tras la remisión de 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. "Las investigaciones de mi oficina se llevarán a cabo de manera objetiva e independiente, con pleno respeto por el principio de complementariedad. Al hacerlo, nos mantendremos enfocados en nuestro objetivo central: garantizar la rendición de cuentas por los crímenes que caen dentro de la jurisdicción del TPI", ha señalado Khan en un comunicado. Además, ha reiterado su llamamiento a "todos los que participan en las hostilidades en Ucrania" para que se adhieran "estrictamente" al Derecho Internacional humanitario y ha subrayado que buscará "la colaboración y las contribuciones de todos los Estados para abordar la necesidad de recursos adicionales" en el marco del conflicto en Ucrania. 03:30 Al menos seis muertos, entre ellos dos niños, en Izium en la región ucraniana de Járkov Al menos seis muertos, entre ellos dos niños, en un ataque aéreo con misiles por parte de un avión ruso a una casa privada en Izium, en la región de Járkov al este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas. Según un informe recogido por la agencia de noticias Unian, el teniente de alcalde de Izium, Volodomir Matsokin, ha asegurado que el ataque aéreo ha comenzado alrededor de las 23.59 horas (hora local) y ha golpeado a un edificio alto y una casa privada. El gobernador de la región de Járkov, Oleh Sinegubov, aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas controlaban "totalmente" la ciudad después de que trascendieran informaciones sobre intensos combates en la zona. 03:14 El alcalde de Jersón confirma conversaciones con tropas rusas en el Ayuntamiento de la ciudad El alcalde de la ciudad de Jersón, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, aunque ha negado que sean negociaciones y no ha reconocido que la ciudad esté bajo control ruso. "No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad! Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí", ha dicho en su perfil oficial de Facebook. Así, ha detallado que los ciudadanos solo podrán trasladarse durante el día en coche para realizar compras esenciales, como comida o medicinas, y que se extenderá un toque de queda "estricto" entre las ocho de la tarde (hora local) y las seis de la mañana. 03:00 Ucrania denuncia nuevos lanzamientos de misiles hacia Kiev Las autoridades ucranianas han alertado este miércoles de una serie de nuevos lanzamientos de misiles hacia la capital, Kiev, por parte del Ejército de Rusia, si bien más tarde han aclarado que el proyectil ha sido derribado en el aire. En un primer momento, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev ha denunciado que un ataque aéreo ruso había impactado contra la Estación Ferroviaria del Sur de la capital, "donde miles de mujeres y niños ucranianos están siendo evacuados". Posteriormente se ha informado de que la estación de tren del sur de la capital de Ucrania, Kiev, ha resultado dañada tras un ataque aéreo y se ha tenido que evacuar a "miles de civiles" del edificio. 01:53 Una manifestante en Ekaterimburgo, símbolo de la repulsa rusa contra la guerra en Ucrania El vídeo de una manifestante en Ekaterimburgo (Rusia) está recorriendo en las últimas horas las redes mostrando la brutalidad con la que la Policía rusa está reprimiendo las protestas contra la invasión en Ucrania. A pesar de ello, la mujer se ha convertido en todo un símbolo de la repulsa de la población contra Putin. 00:42 Zelenski celebra haber complicado los planes "pérfidos" de Rusia en Ucrania El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró en la noche del miércoles haber obstaculizado los planes "pérfidos" de Rusia en su país y alabó la resistencia "heroica" de su población. "Somos una nación que ha roto los planes del enemigo en una semana. Planes escritos desde hace años: pérfidos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestro pueblo", dijo en un video publicado en Telegram. 00:34 El fiscal de la CPI investigará los presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. "Acabo de notificar a la Presidencia de la CPI mi decisión de proceder inmediatamente a investigaciones activas sobre la situación en Ucrania", escribió el fiscal, Karim Khan. 23:48 Trump define la invasión rusa como "un holocausto" e insta a Putin a cesar su agresión El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, a que cese en su agresión a Ucrania y ha definido la invasión del territorio ucraniano como "un holocausto". Trump ha instado a Putin a "dejar de matar" a los ucranianos y ha sugerido que el conflicto entre ambas naciones podría solucionarse a través de la vía diplomática y alcanzando acuerdos. "Hay que llegar a un acuerdo. Tienen que dejar de matar a estas personas (...) Están matando a todas estas personas y hay que detenerlo. Hay que pararlo ahora", ha señalado Trump en una entrevista con la presentadora de Fox María Bartiromo, recogida por el diario 'The Hill' 23:12 Estados Unidos extiende un año más la emergencia nacional respecto a Ucrania El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la extensión por un año más de la emergencia nacional con respecto a Ucrania, aprobada en 2014 en base a la "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional". "Las acciones y políticas contempladas en esta Orden Ejecutiva continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (...) Por esto lar orden debe continuar en vigor más allá del 6 de marzo", han trasladado en un comunicado desde la Casa Blanca. En este documento, Biden ha recopilado las diferentes prórrogas y modificaciones de la Orden Ejecutivo original, impuesta tras la invasión rusa de Crimea en 2014 y de la alteración de las políticas y la seguridad que aquello supuso. 23:10 El Banco Mundial anuncia suspensión de programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia Rusia anuncia que tiene el control de la ciudad de Jersón, informa 'The New York Times' 20:48 Blinken viajará a Bélgica, Polonia, los países bálticos y Moldavia El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará en los próximos días a Bélgica, Polonia, los países bálticos y Moldavia para reafirmar el apoyo de Washington a Ucrania tras la invasión rusa, anunció el miércoles el Departamento de Estado. 20:36 Biden dice que es “pronto” para determinar que Rusia ha cometido crímenes de guerra Javier Ansorena/Nueva York. Joe Biden defendió este miércoles que EE.UU. no está en condiciones de afirmar que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, a pesar de las denuncias al respecto, incluidas por parte del Gobierno de Kiev y de organizaciones de derechos humanos. “Lo estamos siguiendo de cerca”, dijo el presidente de EE.UU. antes de subir al helicóptero Marine One para un viaje oficial a Wiscosin. “Es pronto para decirlo”. Su embajadora ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, ha asegurado este mismo día que Rusia ha transportado a Rusia armamento prohibido por la Convención de Ginebra, como bombas de racimo y bombas de vacío. Sin embargo, Biden sí defendió que Rusia está atacando zonas residenciales de manera intencionada. “Claramente lo están haciendo”, dijo. La ausencia de determinación por parte de la Administración Biden de que se han cometido crímenes de guerra -algo que sí ha hecho el Gobierno de Boris Johnson en Reino Unido- tiene que ver con los equilibrios de Washington a la hora de evitar una mayor implicación militar en el conflicto. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido en varias ocasiones a EE.UU. que decrete una zona de exclusión aérea en su país. La Administración Biden se ha negado, porque eso supondría derribar aviones rusos y acercar al país hacia una guerra directa con otra superpotencia militar. 20:35 J. P. Quiñonero/París. Macron estima que el giro histórico y trágico que está viviendo Europa hace más urgente que nunca acelerar el proyecto de construcción de una "defensa común" de la UE, un pilar europeo de la Alianza Atlántica, para asegurar la soberanía continental en el terreno de la seguridad común 20:31 China le pidió a Rusia que retrasara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno, informa 'The New York Times'. 20:28 Cazas rusos violan el espacio aéreo de Suecia, denuncia el Ejército sueco Cuatro cazas rusos han violado este miércoles brevemente el espacio aéreo sueco sobre el mar Báltico, según han informado las Fuerzas Armadas de Suecia en un comunicado. «A la luz de la situación actual, vemos este hecho de una manera muy seria», ha dicho en su página web, añadiendo que la violación se ha producido al este de la isla sueca de Gotland. 20:26 Macron anuncia una escalada de la guerra ante las presiones de Europa y EE.UU. J. P. Quiñonero/París. En un mensaje a la Nación, Emmanuel Macron ha anunciado una "escalada" de la guerra en Ucrania y un "aumento" de las medidas de Europa, los EE. UU. y la comunidad internacional contra la Rusia de Vladimir Putin. En tanto que jefe del Estado y presidente en funciones de la Unión Europea (UE), Macron hizo las 20 h del miércoles y balance global de la crisis, insistiendo en que espera poder seguir en contacto con Putin y el presidente de Ucrania, para intentar conseguir un alto el fuego. Macron anuncia un giro histórico en la construcción política de Europa, "una nueva era", "una ruptura histórica de nuestro continente". marcado por la solidaridad de los aliados trasatlánticos, dispuestos a continuar "presionando" conseguir el objetivo: la defensa de la libertad contra una agresión injustificada. Macron anuncia y pide una muestra de solidaridad continental con los ucranianos condenados al destierro, confirmando que Europa los acogerá con los brazos abiertos. Según el analista Alex Kokcharov, en San Petersburgo, la policía rusa ha detenido a una conocida superviviente del sitio de Leningrado, Yelena Osipova, en una protesta contra la guerra en Ucrania: 20:10 La televisión ucraniana está advirtiendo hoy a los ciudadanos de que es el último día para abandonar Kiev, informa Gabriela Ponte. 20:04 Macron advierte de que los próximos días van a ser más duros para Ucrania El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha dirigido este miércoles a los franceses para informar de que la invasión rusa de Ucrania se va a recrudecer durante los próximos días, volviéndose «más y más dura». Fuerte explosión cerca de la estación de tren de Kiev Se ha producido una fuerte explosión cerca de la estación de tren de Kiev, informa uno de los consejeros del Ministerio del Interior de Ucrania, según Reuters. Según la información que se conoce ahora mismo, el misil ha reventado una tubería de calefacción y parte de la ciudad podría quedar desprotegida. Hilo de nuestro corresponsal en Nueva York, Javier Ansorena, sobre el último parte de guerra del Pentágono: Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas: "La Asamblea General de la ONU ha hablado y el mensaje es alto y claro: Pongan fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Silencien las armas, ahora. Abran la puerta al diálogo y la diplomacia, ahora". 19:00 Aplazada al jueves la segunda reunión prevista en Bielorrusia entre Rusia y Ucrania La segunda reunión prevista para este miércoles en Bielorrusia entre Moscú y Kiev para intentar negociar el fin de un conflicto que se alarga ya una semana ha sido aplazada para este jueves, después de que Minsk haya informado a lo largo de esta jornada de los "problemas logísticos" que habría sufrido la parte ucraniana para llegar hasta el lugar de la cita, la región de Brest, fronteriza con Polonia. "Les esperamos mañana. Hemos llegado temprano, según lo acordado. Probablemente estarán aquí mañana por la mañana. Entendemos la complejidad", ha dicho el líder de la delegación de Rusia en estas negociaciones, Vladimir Medinski, al canal estatal de televisión Rossiya-24, recoge la agencia de noticias Interfax. Ucrania agradece a España el envío de armas El ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba, ha agradecido este miércoles en Twitter al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el envío de armas «para que podamos defendernos a nosotros mismos». 18:45 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado por más de dos tercios (141 de 193) una resolución histórica que condena la invasión rusa de Ucrania Marco Rubio cree que las bajas rusas en Ucrania son mayores que las que ha reconocido el Kremlin El senador estadounidense Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, ha reaccionado al reconocimiento ruso de 498 bajas durante la invasión de Ucrania: «Eso significa que el balance real de muertos es, como mínimo, al menos cuatro veces mayor». 18:31 Georgia anuncia que presentará este jueves su solicitud para unirse a la Unión Europea siguiendo el ejemplo de Ucrania 18:15 A punto de empezar la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania Una delegación ucraniana se dirige a Bielorrusia para una segunda ronda de negociaciones con Rusia, que invadió Ucrania la semana pasada, informó este miércoles el Gobierno en Kiev, según AFP. «La delegación ucraniana se dirige hacia el lugar de las negociaciones», indicó la Presidencia ucraniana. Según Moscú, el lugar del encuentro se halla cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. 17:58 Abramovich pone a la venta el Chelsea por 2.000 millones de libras El dirigente ruso, presionado por la guerra en Ucrania, quiere deshacerse del club londinense tras 19 años como mandatario 17:52 El Ministerio ruso de Defensa cifra en más de 490 los soldados rusos caídos en combate, por los 5.300 que ha estimado el gobierno ucraniano 17:49 La posibilidad de un alto el fuego está contemplándose es la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, dice uno de los negociadores rusos (France Press). Este miércoles se celebra la segunda ronda de negociaciones 17:45 Lavrov exige una lista con las armas que no podrán desplegarse en Ucrania El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha afirmado este miércoles que Moscú está comprometido con la desmilitarización de Ucrania y que debería haber una lista con las armas que no se podrán desplegar nunca en territorio ucraniano, según agencias rusas. 17:23 Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EE.UU. ante la ONU, ha alertado este miércoles sobre que Rusia se está preparando para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania, dijo el miércoles el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas 17:21 La embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, durante el debate de la Asamblea General: "A los soldados rusos enviados al frente de una guerra injusta e innecesaria, les digo, sus líderes les están mintiendo. No cometan crímenes de guerra. Hagan todo lo posible para deponer las armas" El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura haber descubierto documentos, mapas y planes para la invasión rusa de Ucrania, aprobados en enero (18 de enero) 16:53 El alcalde de Kiev, orgulloso de la resistencia de los ucranianos El exboxeador y alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y su hermano, el también exboxeador Wladimir, han hablado hoy con la BBC, a la que han asegurado que se sienten orgullosos de los ciudadanos que no han abandonado la ciudad a pesar de la invasión rusa, y que en muchos casos están preparándose para combatir con las armas la ofensiva del Kremlin. Ambos han reiterado, además, su deseo de permanecer en Kiev y defenderla. 16:39 La UE sanciona a 22 militares bielorrusos por ayudar en la invasión rusa de Ucrania La Unión Europea (UE) adoptó este miércoles sanciones contra 22 altos oficiales militares -seis generales y 18 coroneles- de Bielorrusia, por el papel de ese país en el ataque iniciado por Rusia contra Ucrania. De acuerdo con el documento oficial que detalla la sanción, la inclusión de los 22 jefes militares se debió a que "Bielorrusa participa en una invasión rusa no provocada contra Ucrania, al permitir una agresión militar desde su territorio". Detienen a niños de una escuela primaria de Moscú por protestar contra la invasión de Ucrania Varios niños de una escuela primaria de Moscú han sido detenidos por la Policía por depositar flores en la embajada de Ucrania lamentando la guerra provocada por el Kremlin en el país vecino, según el diario crítico Novaya Gazeta, que ha publicado en su cuenta de Twitter fotografías de los menores arrestados. 15:59 Los cuatro errores de Putin que ahora quiere enmendar con una nueva fase de la guerra en Ucrania Esteban Villarejo. Errores de percepción, sostenimiento de la fuerza y táctico-militares. De este modo se pueden resumir los tres principales fallos de la 'Putinkrieg' (la guerra de Putin) a la hora de planificar la invasión, 'manu militari', de Ucrania. Sigue leyendo aquí "El alcalde de Mariupol dice que la ciudad está sufriendo un gran número de víctimas y un corte de agua debido a las 12 horas de intensos bombardeos rusos", informa The Guardian. 15:35 Presidente de México rechaza tomar represalias económicas contra Rusia El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes aplicar represalias económicas contra Rusia, al tiempo que rechazó la "censura" contra medios de comunicación de ese país tras la invasión a Ucrania. Informa AFP 15:24 Más de 7.000 detenidos en Rusia por manifestarse contra la guerra Un total de 324 personas fueron detenidas el martes en una treintena de ciudades de Rusia durante las protestas contra la invasión de Ucrania, que se suceden en varios puntos del país desde que Vladimir Putin, comenzó la ofensiva militar en el país vecino. Según los datos recopilados por la organización OVD-Info, la mayoría de los detenidos se concentran en San Petersburgo, más de 130. Tras ella se sitúa Moscú, la capital, con cerca de 130, y otras localidades, como Ufá o Novosibirsk. Con esta cifra, el número de detenidos en las protestas contra la guerra en Rusia roza los 7.000. La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, pidió la liberación de todos los detenidos de forma arbitraria y que respeten los derechos de libertad de expresión y de reunión. Informa Ep 15:21 La UE sanciona a Bielorrusia por su colaboración en la invasión rusa de Ucrania La Unión Europea ha aprobado este miércoles las sanciones contra dirigentes bielorrusos y sectores económicos del país por su colaboración en la invasión militar rusa de Ucrania. En un acuerdo a nivel de embajadores, los Veintisiete han dado luz verde a las restricciones al sector de la madera, el acero y los fertilizantes, ha informado la Presidencia francesa del Consejo de la UE. Informa Ep 14:59 Rusia alerta sobre "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar" e insiste en las "garantías de seguridad" El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha avisado este miércoles de la posibilidad de que se produzcan "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar", al tiempo que ha insistido en las "garantías de seguridad" que pide Moscú. "No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria", ha indicado Grushko en declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax. Informa EP 14:23 Ucrania informa de más de 2.000 civiles muertos en siete días de invasión rusa El Servicio de Emergencias de Ucrania ha asegurado que más de 2.000 civiles han perdido la vida desde que comenzó la ofensiva militar rusa, el pasado jueves, en un nuevo balance que contrasta con las declaraciones de las autoridades de Rusia sobre la protección de la población.Las autoridades ucranianas han informado también de la muerte de una decena de trabajadores de los servicios de emergencia, según un comunicado publicado en Facebook. Por parte de la ONU, el recuento lo ha asumido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que hasta el martes tenía confirmados al meno 136 civiles fallecidos, 13 de ellos niños, y más de 400 heridos. No obstante, también reconoció que el balance de víctimas es "mucho mayor" del que puede verificar. 13:38 La Comisión propone un plan extraordinario para acoger a los ucranianos en toda Europa La Comisión Europea propone otorgar protección temporal automática por un periodo de hasta tres años a las personas que huyen de la guerra en Ucrania en una decisión que deberá ser aprobada por los ministros de Interior europeos mañana. El plan incluye también mecanismos de reubicación de esos ucranianos y serán los países los que deberán decidir los contingentes que están dispuestos a aceptar. Ese mecanismo de “reparto justo y equilibrado” que propone la Comisión “no tiene nada que ver” con el que el ejecutivo comunitario propuso en 2016 y que provocó extraordinarias tensiones con ciertos países miembros. Bajo este nuevo plan, los ucranianos que lleguen a territorio europeo gozarán de un permiso de residencia y acceso al empleo y a las ayudas sociales. Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría tienen fronteras terrestres con Ucrania y la Comisión estima que más de 650.000 personas han huido a través de esioos países desde que Ucrania fue invadida por Rusia el 24 de febrero. Informa Enrique Serbeto dede Bruselas 13:10 El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia supondrá más presión para la inflación en Europa y menos crecimiento económico para la región. 13:01 El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, advierte al presidente estadounidense, Joe Biden, de que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería «una guerra nuclear devastadora», informa la agencia EFE. Moscú agita el miedo a una Tercera Guerra Mundial: «Podría ser nuclear y devastadora» Moscú agita el miedo a una Tercera Guerra Mundial: «Podría ser nuclear y devastadora» 12:55 La Unión Europea formalizó la desconexión de 7 bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión a Ucrania, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank. La UE desconecta de Swift a siete bancos rusos pero mantiene a los que gestionan los pagos del gas La UE desconecta de Swift a siete bancos rusos pero mantiene a los que gestionan los pagos del gas 12:50 Scholz urge a Ucrania y Rusia a allanar el camino para las conversaciones de paz y poner fin al conflicto El canciller alemán, Olaf Scholz, ha instado a las autoridades de Rusia y Ucrania a allanar el camino para unas conversaciones de paz que pongan fin al conflicto desatado hace casi una semana tras el inicio de la invasión del territorio ucraniano. «Por supuesto esto ahora trata de lograr que la diplomacia tenga la mayor oportunidad posible», ha señalado durante una visita a Israel en la que ha recordado a las víctimas del nazismo. 12:42 Londres vuelve a rechazar el llamamiento de Ucrania para establecer una zona de exclusión aérea Una zona de exclusión aérea en Ucrania «llevaría a una guerra contra Rusia en toda Europa». Así lo consideró este miércoles en declaraciones a la cadena Sky News el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, rechazando así una vez más el llamamiento del líder ucraniano Volodímir Zelenski. Sin embargo, Wallace reconoció que existe el riesgo de que el presidente ruso Vladimir Putin empiece a «golpear sin piedad» al país desde el aire así como de que su «brutalidad» en el ataque aumente. El ministro puntualizó que a los rusos «les ha sorprendido la fuerza de la resistencia ucraniana» que ha impedido que tengan el control en ninguna de las principales ciudades, por lo que la moral está baja entre las fuerzas invasoras. «Hemos visto muchas rendiciones», aseguró. «Pero eso no quita que el liderazgo de las fuerzas armadas rusas sea despiadado», con «un presidente que parece no conocer límite en cuánto a la violencia» que está dispuesto a usar «para lograr sus objetivos». Para el ministro, Rusia podría enfrentar años de resistencia en su intento de ocupar Ucrania. Informa desde Londres Ivannia Salazar. 12:40 «Esta guerra no fue provocada. Fue una elección de alguien que está ahora refugiado en su búnker. Y sabemos qué ocurrió con la persona que se refugiado en su búnker de Berlín en mayo de 1945». Son palabras de Sergii Kislitsia, embajador de Ucrania ante la ONU, en su discurso del lunes durante la Asamblea General. Putin, en la intimidad: enfadado, frustrado y peligroso Putin, en la intimidad: enfadado, frustrado y peligroso 12:34 Dos periodistas daneses heridos en Ucrania son evacuados hacia su país Dos periodistas daneses heridos por disparos el sábado en el noreste de Ucrania pudieron partir de ese país y están en camino a Dinamarca, anunciaron su empleador y la oenegé Reporteros Sin Fronteras. El reportero Stefan Weichert y el fotógrafo Emil Filtenborg Mikkelsen fueron heridos de bala el sábado cuando se encontraban de reportaje para el diario danés Ekstra Bladet cerca de la ciudad de Okhtyrka, a unos 50 kilómetros de la frontera rusa. 12:30 El opositor Alexey Navalni llama a los rusos a manifestarse diariamente contra guerra en Ucrania 12:24 Zelenski reemplaza a los gobernadores de las regiones de Odesa y Cherkasy El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado el reemplazo de los gobernadores de las regiones de Odesa y Cherkasy, por lo que Maxim Marchenko e Igor Taburts estarán al frente de dichas provincias, respectivamente. Marchenko, conocido por participar en los combates en el este de Ucrania en 2014, sustituirá así a Sergei Grinevetski, según indica un decreto publicado por el mandatario ucraniano. Asimismo, ha destituido a Alexander Skichko al frente de Cherkasy, según ha informado la agencia de noticias ucraniana UNIAN. Taburts, por su parte, es un militar profesional con grado de general de división. 12:15 DHL suspende entregas a Rusia y Bielorrusia, informa AFP El gigante logístico alemán DHL ha anunciado que suspenderá las entregas a Rusia y Bielorrusia, uniéndose a una lista cada vez mayor de empresas occidentales que cesarán sus operaciones en los países tras la invasión de Moscú a Rusia. 12:13 Giro de 180 grados en el discurso del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el envío de armas a Ucrania. El líder socialista ha anunciado este miércoles en el Congreso que «España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo» ya que «hay grupos que ponen en cuestión el compromiso» asumido por nuestro país y es necesario ofrecer una posición de «unidad» ante la brutal agresión de Rusia. Sánchez cede y enviará material ofensivo a Ucrania para lograr el apoyo del PP pero enfada a Podemos Sánchez cede y enviará material ofensivo a Ucrania para lograr el apoyo del PP pero enfada a Podemos 12:11 Cerca de 836.000 refugiados han huido del conflicto en Ucrania, según Naciones Unidas De los 835.928 refugiados que huyeron de Ucrania, 453.982 están en Polonia, que es el principal país de acogida y tiene lazos históricos y una comunidad de migrantes asentados. El siguiente destino fue Hungría, que recibió 116.348 desplazados que representan un 14% del éxodo. Eslovaquia acogió a 67.000 refugiados, un 8% del total y Rusia recibió a 42.900 personas, un 5,1%. 12:07 El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dice que las fuerzas de Rusia «se concentran cada vez más cerca» de la ciudad «Amigos. Querido pueblo de Kiev. El enemigo está concentrando sus fuerzas cada vez más cerca de la capital», ha dicho, antes de denunciar que durante la noche ha sido atacada la Iglesia Blanca y agregar que «los combates continúan en Bucha y Hostomel», según ha informado la agencia ucraniana de noticias UNIAN. 11:53 Las Fuerzas Armadas de Ucrania anuncian el cierre a la navegación en la zona noroeste del mar Negro Acusa a la Armada rusa de usar barcos civiles como «escudos humanos» durante su ofensiva militar. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha anunciado este miércoles el cierre de la navegación en la zona noroeste del mar Negro en medio de la ofensiva militar rusa, antes de acusar a la Armada de Rusia de «intentar esconderse detrás de vidas civiles». «Para la seguridad de la navegación civil, la Armada ucraniana ha cerrado la navegación en la zona noroeste del mar Negro. La Armada rusa continúa las tácticas de las fuerzas de tierra de intentar esconderse detrás de vidas civiles», ha denunciado, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. 11:47 Bielorrusia ultima los preparativos para la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania Las autoridades de Bielorrusia han informado este miércoles de que están ultimando los preparativos para la segunda ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia, que está prevista para esta tarde. Anantoly Glaz, portavoz del Ministerio de Exteriores, ha confirmado la información y ha señalado que, «como ha dicho en anteriores ocasiones el Gobierno», Minsk está «preparado para hacer todo lo posible por organizar estas reuniones en cualquier momento», según informaciones de la agencia de noticias Interfax. 11:16 El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia a querer «borrar la historia» del país, en un nuevo mensaje a los ucranianos, difundido en Facebook. 11:06 Las milicias del este de Ucrania denuncian una decena de muertos en bombardeos del Ejército ucraniano Las milicias de la región de Donbass, en el este de Ucrania, han denunciado este miércoles que una decena de personas han muerto en las últimas 24 en bombardeos llevados a cabo por el Ejército ucraniano. Así, los rebeldes de la autoproclamada república de Donetsk han señalado que al menos cuatro personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en la zona debido a los últimos ataques. «Grupos armados de Ucrania han disparado un total de 434 proyectiles, han lanzado ataques deliberados contra 33 obras de infraestructura civil y han causado daños a 125 casas de viviendas y 25 vehículos civiles», han señalado en un comunicado. 10:47 Rusia está «lista» para continuar las conversaciones con Ucrania este miércoles por la noche El Kremlin asegura que «no está claro si la delegación ucraniana vendrán a las próximas conversaciones o no, esperemos que sí 10:11 El Ejército ruso asegura haber tomado Jersón mientras sus paracaidistas entran en Járkov Tras haber progresado ayer a través de la franja costera del mar de Azov, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber tomado hoy la ciudad de Jersón, cuya provincia en su parte sur llevaba ya días bajo el control del operativo militar ruso. «Las divisiones de las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control total de la capital regional de Jersón», anunció esta mañana el portavoz del ministerio de Defensa, Ígor Konáshenkov.

Sin embargo, el alcalde de esta localidad, Ígor Kolijáyev, afirmó que Jersón sigue todavía bajo control ucraniano. De ser ciertas las informaciones de Konáshenkov, Rusia habría dado un importante paso en su empeño de ocupar ahora el litoral del mar Negro en dirección hacia Odessa y después hacia el oeste, hasta llegar al enclave separatista moldavo de Transnistria. Informa Rafael M. Mañueco. 09:52 ExxonMobil abandona la explotación de un yacimiento en Rusia y no invertirá más en el país 09:49 Estados Unidos cierra su espacio aéreo a los aviones rusos Joe Biden ha informado este martes que cerrará su espacio aéreo a los aviones rusos en represalia por la invasión rusa de Ucrania, sumándose así a los cerca de 18 países que ya han dado ese paso. «Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía», ha destacado Biden esta noche en Washington durante su intervención en el Estado de la Unión. 09:34 «Las medidas que vamos a adoptar tendrán un coste y exigirán un sacrificio» Sánchez ha explicado que las medidas que se están tomando tendrán impacto sobre las economías de las empresas y de las familias «Habrá consecuencias sobre la economía española», ha manifestado. 09:33 Sánchez agradece la labor al personal de diplomáticos en Ucrania Asimismo ha agradecido el respaldo de los grupos políticos, y ha expresado que ha hablado con el líder de la oposición. 09:31 «Más allá de la respuesta a la crisis en Ucrania debemos seguir fortaleciendo la Alianza Atlántica» «Conforme a las capacidades de nuestro país apoyaremos todo lo posible a Ucrania», ha expresado Sánchez. 09:29 «450 millones de euros para armas de combate» «La OTAN es más necesaria que nunca», ha afirmado el presidente del Gobierno, quien insiste en la importancia de la unidad. «Putin ha logrado ensamblar la alianza entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica». 09:27 «Las sanciones tendrán un impacto severo en Rusia» «Una de las medidas que España va a impulsar es la declaración de Rusia como paraíso fiscal, incluyéndolo en la lista negra de paraísos», ha anunciado Sánchez, a lo que ha añadido que las sanciones cesarán cuando Putin abandone la invasión de Ucrania 09:22 «España entregará a Ucrania material militar ofensivo» 09:21 «La invasión rusa es un atropello» Pedro Sánchez ha expresado como la invasión rusa «ha encontrado rechazo internacional». Además, ha recordado como la fortaleza de la Unión Europea, haciendo referencia a su unión y fortaleza frente a la pandemia. «Ahora nos enfrentamos a una crisis brutal y ante la disyuntiva Europa ha decidido fortalecer su proyecto, imponiendo unas sanciones inéditas», declara.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}