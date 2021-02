El embajador de la UE en Cuba: «No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no» Así lo ha expresado Alberto Navarro durante una entrevista con el medio independiente cubano CubaNet

Susana Gaviña SEGUIR Actualizado: 26/02/2021 20:43h

«No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no», asegura el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, durante una entrevista concedida a Camila Acosta para el medio independiente CubaNet. Ha sido su respuesta a la pregunta directa de la periodista: «¿Usted considera que en Cuba existe una dictadura?».

A continuación, Acosta le cuestiona sobre qué considera entonces del Gobierno de Cuba, a lo que el diplomático se niega a dar un calificativo: «Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa».

Estas declaraciones, realizadas en el marco del encuentro entre representantes de la UE y del Gobierno de la isla para hablar sobre el Acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, coinciden con la petición por parte de varios eurodiputados (del PPE, de Renew Europe y de ECR) al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para que destituya de forma inmediata a Navarro, por considerar que «defiende» al régimen castrista.

Además de una lista de agravios, que mencionan en un comunicado, la petición de los eurodiputados critica la participación de Navarro en una carta enviada al presidente Biden pidiéndole que levante el embargo impuesto a Cuba. «Diríase que nuestro embajador en La Habana toma posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático», afirman los eurodiputados firmantes de la petición, entre los que se encuentran los populares españoles Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz y Leopoldo López Gil.

Navarro lo niega

En la entrevista concedida a Acosta, esta le interroga sobre esta carta, que Navarro niega haber firmado, aunque aparece en el número 25 de las personas que apoyan la iniciativa. «Yo no he firmado esa iniciativa, yo no sé por qué hay gente que dice eso. Yo no he firmado esa iniciativa. Esa iniciativa salió con ciento y pico de personas firmando, entre los que había varias personas que conozco bien y que son amigos míos, como es Carlos Alzugaray, como es Carolina de la Torre (…) gente que admiro mucho. Y había un amplio espectro representativo de la sociedad cubana. Yo siempre, siempre, desde que soy diplomático español hace ya más de 40 años, siempre he estado en contra del embargo unilateral de Estados Unidos a Cuba». A lo que añade: «Yo lo que hice fue escribir un correo electrónico diciendo que apoyaba esa solicitud. Del mismo modo en que no tengo ningún inconveniente en decirle que yo apoyo también todos los avances en favor de la democracia, del diálogo y del respeto a los derechos humanos en Cuba, porque son cuestiones por las que he estado trabajando y sigo trabajando aquí». E insiste: «Pero, en este caso concreto, hay gente que ha dicho que yo he firmado, yo no he firmado esa carta, yo he mandado un correo personal diciendo que apoyaba esas ideas porque son las que he defendido siempre. Yo diría que es más inteligente, para favorecer la democracia en Cuba, levantar el embargo».