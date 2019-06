La alianza de Macron y Sánchez bloquea la política europea El centro de la discusión es si se respeta o no el mecanismo acordado informalmente por el Parlamento Europeo para que el Consejo tenga en cuenta a los «spitzenkandidates»

La alianza entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha provocado un bloqueo político inédito en la Unión Europea. Macron y Sánchez han llevado a los socialistas y a los centristas -los antiguos liberales rebautizados como «Renovar Europa» por capricho del líder francés- a romper con el primer grupo del Parlamento Europeo, el Popular, lo que complica los acuerdos para nombrar a los responsables de los principales puestos institucionales, especialmente al próximo presidente de la Comisión Europea.

Cuando los líderes de los países miembros llegaron ayer por la mañana a Bruselas para esta cumbre en la que deben decidir el reparto de los cargos en las principales instituciones, ya sabían que en el Parlamento Europeo los representantes de la familia socialista -la sanchista Iratxe García- y centrista -el rumano Dacian Ciolos- habían acudido a la reunión para negociar un pacto de legislatura con los populares y los verdes, diciendo que no pensaban votar en ningún caso al candidato que ha obtenido más escaños en las elecciones europeas, el democristiano alemán Manfred Weber.

Cautela, no optimismo

El presidente del Consejo, Donald Tusk, que la víspera había enviado un mensaje en redes sociales diciendo que era «cautamente optimista» sobre la posibilidad de que hubiera un acuerdo entre los dirigentes de los países miembros para designar un candidato a presidente de la Comisión, lo cambió poco después por otro en el que se declaraba «más cauto que optimista».

El centro de la discusión es si se respeta o no el mecanismo acordado informalmente por el Parlamento Europeo para que el Consejo tenga en cuenta a los «spitzenkandidates», los «candidatos especiales» que las familias políticas han presentado a los votantes en las elecciones europeas. El del PPE ha sido Manfred Weber, el de los socialistas el holandés Frans Timmermans y la de los liberales la danesa Margrethe Vestager. La canciller alemana no ha sido nunca una entusiasta de este procedimiento, pero lo ha aceptado con lealtad. Sin embargo, Macron, que cuando llegó al poder no formaba parte de ninguna familia política, se opuso desde un principio y solo lo aceptó a cambio de que quedase claro que no estaba obligado a respetarlo automáticamente. Su entrada en el viejo grupo liberal ha supuesto, como primer efecto, la desaparición del que ha sido su portavoz durante dos legislaturas, el belga Guy Verhofstadt, que había sido uno de los grandes defensores de esta idea y ahora tiene que aceptar que su grupo reniegue de ella. El segundo ha sido la desaparición del término liberal, que no le agrada tampoco a Macron.

Boicot de Sánchez

La llegada de Pedro Sánchez ha sido el tercer gran cambio en este escenario y no para facilitar las cosas. Sánchez se ha hecho con el control del grupo parlamentario socialista europeo con la designación de Iratxe García como portavoz y su primer paso no ha sido abandonar la idea de los candidatos «especiales», sino boicotear su funcionamiento anunciando que no facilitarán la investidura del candidato más votado. Cuando en la reunión de ayer anunció su decisión de excluir el apoyo al candidato popular, Weber le replicó: «Entonces, ¿qué alternativa tenéis?». En efecto, los socialistas y los centristas suman más diputados que los populares, pero no pueden formar una mayoría si no cuentan con los del PPE.

El cuarto factor de la ecuación es el grupo de los Verdes, que se encuentra en una posición de ventaja para influir en el programa para la legislatura y ycuya opinbión podría decantar las cosas, siempre que los jefes de Gobierno se pongan primero de acuerdo entre ellos.