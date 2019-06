El Gobierno francés avisa a Ciudadanos de que los pactos con Vox no tienen cabida en la UE Fuentes del Elíseo, cuya formación lidera la familia liberal europea con 16 eurodiputados, han advertido de que una plataforma en común de Cs con «un partido de extrema derecha» pondría en cuestión su cooperación en Bruselas

Concluido el ciclo electoral en España, Ciudadanos (Cs) ha empezado a tejer sus alianzas municipales y autonómicas en España siguiendo la lógica de bloques de izquierda y derecha. Lejos de la esquiva posición que mostró con Vox en la formación del gobierno andaluz el pasado invierno, los líderes naranjas no han sorteado esta vez públicamente a sus homólogos derechistas con los pactos postelectorales en Madrid, Murcia y los presupuestos andaluces. Sin embargo, el grupo europeo al que se ha acogido Cs, Renovar Europa (antes ALDE), no comparte el funambulismo naranja para conseguir los votos del partido liderado por Santiago Abascal. Fuentes de la presidencia de Emmanuel Macron, cuya formación lidera la familia liberal con 16 eurodiputados (de 106), han advertido que una plataforma en común de Cs (7 eurodiputados) con «un partido de extrema derecha» pondría en cuestión su cooperación en Bruselas.

Hace un año, Ciudadanos y La República en Marcha (LREM) impulsaron un «grupo centrista y renovador» en las instituciones a la espera de una mejora sustancial de los resultados de la familia liberal en las elecciones europeas. Pese al entusiasmo inicial en el congreso de Madrid del pasado noviembre, Emmanuel Macron, enfangado en la crisis de los chalecos amarillos, enfrió a principios de este 2019 la configuración de una plataforma con la Alianza de Liberales (ALDE).

La misma noche electoral, LREM confirmó que sus representantes engrosarían la bancada del grupo liberal, renombrado como Renovar Europa, una fórmula para acoger la lista francesa que se ha interpretado como un intento del Elíseo de alejarse de la etiqueta «liberal» y su carga negativa en la escena política francesa.

La recién nombrada secretaria francesa de Asuntos Europeos (dependiente de Exteriores), Amélie Montchalin, consideró ayer en un encuentro con medios españoles en París que «la alianza con la extrema derecha como hemos visto en España no es una opción», aunque insiste en que no le corresponde ni a ella ni al Ejecutivo, sino al grupo Renew Europe, de marcar el perímetro y las líneas rojas en la próxima legislatura europea. Montchalin y El Elíseo van en la línea de un duro reportaje del vespertino francés «Le Monde» en el que destacaba en portada que «la estrategia del partido liberal Ciudadanos para esconder sus acuerdos, directos o indirectos, con la extrema derecha no engaña a nadie en España».

En las elecciones europeas, los liberales han mejorado en más de 40 eurodiputados su representación en la Eurocámara hasta convertirse junto a los Verdes en la principal formación bisagra de cara a la configuración de las nuevas mayorías.

Buena relación con Pedro Sánchez

Aunque el pasado 26 de mayo se quedó a un punto de poder batir a su adversaria ultraderechista, Marine Le Pen, en unos comicios en clave plebiscitaria sobre su presidencia en Francia, Emmanuel Macron ha logrado situar a su formación en una posición central en las negociaciones por los altos cargos de Bruselas («Top Jobs», en la jerga comunitaria), debido a la pérdida de la mayoría de los socialistas y el Partido Popular Europeo (PPE), encabezado por los democristianos alemanes de la CDU.

Peor resultado que LREM ha cosechado Ciudadanos en España, en lo que se ha entendido como una decepción al perder 1,4 millones de votos con respecto a las generales y que con solo 7 eurodiputados se han quedado fuera del podio del grupo liberal, donde le preceden, por este orden, sus socios franceses (16), británicos (16) y rumanos (8).

Desde el Elíseo aducen una cuestión de coherencia. No pueden atacar al PPE sobre su supuesta ambigüedad ante el desafío nacional-populista por mantener a los 13 eurodiputados de Fidesz, la formación del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en el grupo popular, si al mismo tiempo Ciudadanos teje alianzas en España con Vox.

En contraste con las reprimendas a su socio natural en España, Albert Rivera, París destaca la buena relación política y personal de Macron con el presidente español en funciones Pedro Sánchez. «Estamos muy cerca, eso es verdad. Además se dice a veces en Francia que Macron es un presidente de derechas, pero en el seno de política europea se reúne con socialistas, con liberales… la lógica partidista no es la ideal para Europa», concluye Montchalin.