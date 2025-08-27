Los 5 bocadillos «gourmet» para llevar a la oficina y no echar de menos las vacaciones

El verano se acaba, pero eso no significa que tengamos que resignarnos a la rutina con tristeza… ni con un triste táper. Volver a la oficina puede ser menos dramático si sabemos acompañarlo de pequeños placeres, como un buen bocadillo. Y no hablamos de cualquier bocata, sino de esos que, con un poco de mimo y buenos ingredientes, alcanzan la categoría de gourmet.

Porque el bocadillo, en esencia, es una de las fórmulas más versátiles y agradecidas de nuestra cocina. Lo hemos llevado a la playa, lo hemos improvisado en medio de una mudanza, lo hemos comido de pie, sentados, solos o en buena compañía. Pero también puede ser una auténtica delicia si sabemos jugar con los ingredientes adecuados: panes artesanos, salsas sabrosas, pescados ahumados, quesos con carácter, verduras bien cocinadas… y de pronto, el bocadillo ya no es solamente una comida práctica. Es un homenaje exprés al paladar.

Cinco recetas que te devuelven el verano

En este regreso al trabajo, te proponemos cinco recetas que te harán más llevaderos los días de oficina y más cortas las semanas. Bocadillos que suenan a verano, pero saben a capricho.

Desde el salmón con tártara que refresca el ánimo hasta el pisto con bacalao ahumado que te devuelve al sur sin moverte del escritorio; pasando por el pollo con berenjenas y queso gallego, o combinaciones marinas como el atún con gambas y piquillos.

No necesitan elaboraciones complicadas ni ingredientes imposibles. Sólo ganas de comer bien y de demostrarse que la vuelta a la rutina también puede tener su punto gourmet.

Vamos a descubrirlas.

Bocadillo de salmón con salsa tártara GURMÉ

Un bocadillo puede ser un manjar con un poco de imaginación. El que te proponemos hoy es toda una delicia para el paladar y sencillísimo de hacer. Ponemos a cocer el huevo. Cuando esté listo, dejamos que se enfríe y pelamos. Picamos las alcaparras y los pepinillos y los mezclamos con la cebolla picada y el huevo picado. Mezclamos estos ingredientes con la mayonesa y agregamos una cucharada de mostaza y un poco de perejil picado.

Ver receta completa

Bocadillo de atún, gambas, piquillo y tomate GURMÉ

Lo primero que haremos será cocer las gambas. Para ello introdúcelas en una olla con abundante agua hirviendo. Una vez el agua vuelva a hervir, escurrimos las gambas y las pasamos a un recipiente con agua, bastante hielo y un buen puñado de sal. Espera a que se enfríen y tomen la sal. Corta la baguette en dos mitades.

Ver receta completa

Bocadillo de pollo con berenjenas GURmÉ

Os presentamos otra versión de un bocadillo y que puede ser una buena solución para preparar una cena rápida.

En una sartén con un poco de aceite y sal hacemos los filetes de pollo vuelta y vuelta. Un poco antes de sacar, poner sobre ellos las rodajas del queso gallego que empleamos en esta receta para que se fundan un poco con el calor. Los sacamos.

Ver receta completa

Bocadillo de solomillo ibérico GURMÉ

Éste es un clásico que hará las delicias de todos tus compañeros de oficina. Corta el solomillo en rodajas finas para cocinarlas a fuego fuerte en una sartén con unas gotas de aceite de oliva. Procura que no queden demasiado secas. Rocía los pimientos con un poco de aceite de oliva y sal. Introdúcelos en el horno durante media hora a 180ºC. Una vez listos, retírales las semillas, pélalos y reserva su pulpa. Corta los panecillos por la mitad. En la rebanada inferior dispondremos el pimiento verde. Sobre éste, las rodajas de solomillo.

Ver receta completa

Bocadillo de pisto con bacalao GURMÉ

Para los amantes de los bocadillos, os presentamos aquí todo un bocadillo gourmet, elaborado con pisto, bacalao ahumado y salsa alioli. Irresistible, ¿no? Y, además, nos aporta numerosas propiedades: las verduras que integran nuestro pisto nos obsequian con sustancias muy beneficiosas para la salud, como fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes, entre los que destacan la vitamina C, los betacarotenos, el licopeno y los compuestos sulfurados.

Es muy sencilla de preparar: Corta todas las verduras en dados de igual tamaño. En una cazuela con una cantidad generosa de aceite de oliva, sofríe la cebolla y los pimientos.

Ver receta completa