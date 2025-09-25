Violeta Mangriñán sorprende al dejar a Fabio fuera de su herencia: «Todo puede cambiar»

Violeta Mangriñán (31 años) ha dado un paso que hasta ahora venía postergando: firmar su testamento. Según ha contado ella misma en sus historias de Instagram, donde compartió además una imagen desde el despacho de la notaría, la valenciana ha puesto por escrito cómo quiere que se reparta su patrimonio «por si le pasa algo».

«Hoy en cosas de adultos: Firma de testamento. ¿Tú tienes testamento? Yo no tenía. No me digas por qué es un trámite que siempre me ha dado yuyu. Mis asesores me han recomendado tenerlo y aquí estoy», aseguró la creadora de contenido, que explicó que no ha dado cifras pero sí porcentajes sobre el reparto.

El reparto es claro: «45% Gala, 45% Gia y 10% Lia. Si me pasa algo ya estáis al tanto. Si veis que no se cumple me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla», bromeó Violeta, dejando constancia de que sus mayores beneficiarias serán sus dos hijas, Gala y Gia, y reservando un diez por ciento para su hermana Lila.

La decisión que ha llamado más la atención en redes ha sido la exclusión, al menos de momento, de su pareja y padre de sus hijas, Fabio Colloricchio. Sobre este punto Violeta restó dramatismo y lanzó una advertencia con ironía: «La de la notaría me ha dicho que si me caso hay que cambiar el testamento. Así que, Fabio, tú te lo pierdes». Y añadió, en un tono igual de desenfadado: «Todo puede cambiar».

En sus explicaciones se adivina cierto doble filo entre la practicidad y la emotividad. «Con respecto a cómo he hecho las reparticiones, yo iba a dejar todo a mis dos hijas, mitad y mitad, fin, pero mi hermana... es mi hermana. A ver, el tema es que Fabio no me ha pedido matrimonio, y de verdad que me da igual casarme, ya basta, pero si algún día me caso con él el testamento cambia, y aunque haga separación de bienes, él podría disfrutar de esos bienes hasta que nuestras hijas sean mayores de edad», explicó la influencer para clarificar por qué tomó la decisión que ha generado titulares.

Además de la parte legal, Violeta reconoció un miedo íntimo que sacó entre risas: la idea de que, si ella faltara, Fabio rehiciera su vida y siguiera viviendo en la casa que ella había pagado, cuidando de sus hijas con otra persona. «Yo me revolvería en mi propia tumba y volvería del más allá para echarle de mi casa», confesó Violeta, entre risas, y añadió: «Es algo que no podría soportarlo».

La firma del testamento, explican sus asesores, es un trámite recomendable para ordenar patrimonios y evitar futuros conflictos. En el caso de Violeta, la influencer ha querido dejarlo todo atado y, al mismo tiempo, enviar una advertencia en clave de humor a su pareja: «Ale, si me pasa algo ya estáis al tanto. Si veis que no se cumple, me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla».

Por ahora no ha trascendido si existe algún documento público aparte de la imagen que Violeta compartió desde la notaría, ni hay declaración oficial del entorno de Fabio. Lo único cierto es que, hasta que la pareja decida casarse o modificar las últimas voluntades, el reparto quedará tal y como ella lo ha dispuesto.

