Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer bebé, la primera niña

Fue a principios del pasado mes de mayo cuando Rihanna (37 años), con motivo de su aparición durante la gala MET, anunció su tercer embarazo junto al rapero A$AP Rocky (36).

La cantante siguió su tradición de llegar tarde al evento de moda más importante del año, casi media hora después de la llegada de los últimos invitados. La diva apareció en el Museo Metropolitano de Nueva York y posó frente a las cámaras luciendo un corsé que abrazaba la redondez de sus curvas y sombrero a juego de la firma Marc Jacobs, y acariciándose el vientre ante las decenas de espectadores. Cabe recordar que entonces la artista ya era madre de dos hijos: RZA Athelston Mayers, nacido el 13 de mayo de 2022 y otro niño llamado Riot Rose Mayers, que vino al mundo en agosto de 2023.

Una de las últimas imágenes de la cantante embarazada de su tercer hijo Gtres

Este miércoles 24 de septiembre, la de Barbados ha presentado de manera oficial a su tercer bebé, la primera niña de la pareja, ya que hasta este momento el sexo del bebé era un secreto. Ha sido la propia cantante la encargada de anunciar la noticia a través de sus perfiles en redes sociales donde ha publicado una tierna fotografía en la que aparece sosteniendo a la pequeña, que va vestida de rosa, en brazos y completamente embelesada. «Rocki Irish Mayers, 13 de septiembre de 2025», se puede leer al pie de foto.

A la cantante le encanta anunciar sus embarazos por todo lo alto. El primero se dio a conocer a través de unas imágenes tomadas por el fotógrafo Miles Diggs y publicadas ayer en la revista 'People' en las que se podían ver a la pareja disfrutando de un romántico paseo por las frías calles de Nueva York, bajo el puente Williamsburg de Manhattan. Para esta ocasión tan especial, Rihanna lució un abrigo rosa largo, valorado en más de 8.000 euros, perteneciente a la colección Otoño/Invierno de Karl Lagerfeld para Chanel de 1996 y desabrochado justo a la altura de la creciente barriga, completamente al descubierto.