Elsa Pataky: «Lo que más me preocupa es la flacidez, tengo obsesión por crear masa muscular»

Aunque vive en Australia, y adora viajar por todo el mundo (acaba de pasar unos días en el desierto), Elsa Pataky vuelve a España siempre que puede. En esta ocasión, su regreso se debe a un compromiso profesional con una marca cosmética, de la ... que es embajadora. Ataviada con el vestido Nova Cora Mini, un diseño icónico de Vivienne Westwood, en color blanco, sandalias naranjas de Sophie Webster y joyas de Tiffany & Ech Jewelry, la actriz se ha reunido con la prensa de belleza para presentar la nueva crema Biotherm Aquasource+ Vitamin Glow Gel, y de paso desvelar cómo se cuida.

El pasado 18 de julio cumplió 49 años, y lleva años contando en los medios y a través de sus redes sociales, lo importante que es para ella tener una rutinas diarias de entrenamiento, de alimentación y también del cuidado de la piel. Aunque la genética es importante, la actriz está convencida de que «la piel tiene memoria y cuenta todo lo que le hemos hecho». Nos recibe descalza, con la tranquilidad y la paciencia de quién tiene cientos de entrevistas a sus espaldas, cercana, amable y una piel muy luminosa.

- ¿Cómo se cuida Elsa Pataky en su día a día?

Lo más importante es hidratarme por dentro y por fuera, y cuidarme por dentro. Para mí es esencial la nutrición, pero también la parte espiritual, me gusta tener momentos para mí misma, ya sea a través de la meditación, o de un hobby, como la pintura.

- ¿Nos puedes explicar más detalladamente cómo es tu rutina?

Por la mañana me suelo levantar y me encanta o bien darme una ducha de agua fría o tirarme a la piscina, cuando es verano. Es algo que me da mucha vitalidad y energía. Mentalmente, intento empezar el día con un pensamiento positivo, que me gusta expresarlo con mis hijos -suelo decirles 'hoy vamos a tener un día increíble'- y luego, mi crema hidratante y mi crema solar. Por la noche, mi rutina es bajar las luces, poner velas, crear un ambiente en casa más relajado, darme un baño con sales, sobre todo en invierno, o simplemente cuidarme la piel, hidratarla y tomarme un té 'Sleeping time'.

- ¿De joven también te cuidabas la piel y la alimentación o es algo que empezaste a hacer con la edad?

Siempre me ha gustado cuidarme, desde pequeña he entrenado, porque me gustaban los cuerpos atléticos, y también empecé a interesarme por la alimentación. Así que desde joven empecé a leer libros, probar muchos ejercicios para ver cómo me afectaban en mi cuerpo. Mi padre también ha sido siempre muy deportista, se ha cuidado mucho la dieta, entonces, en realidad siempre ha formado parte de mi vida.

Elsa Pataky vistió el icónico vestido de Vivienne Westwood, disponible en exclusiva en España en la boutique Love is in the Air. GTRES

- ¿Algún truco de belleza que hayas heredado de tu madre?

Mi madre ha sido muy coqueta, ha cuidado su piel, se ha maquillado… La he visto desde siempre, y es algo que me ha inspirado. Se duchaba y se ponía crema en el cuerpo y yo también lo hago, no puedo salir sin crema en el cuerpo.

- ¿Y algún truco que le das a tu hija?

Con mi hija estoy trabajando más la parte espiritual. Es muy jovencita, y, no sé si, afortunada o desafortunadamente, no le atrae para nada el mundo de la belleza, en el sentido de los productos que están tan de moda entre los jóvenes. Mi hija es todo lo contrario, ni se peina. Le tengo que desenredar todas las noches la melena, se la quiero cortar, y no me deja. Intento que se cuide, pero trabajo más esa parte espiritual, y de consejos de vida.

- ¿Llevas algún cosmético en tu bolso?

Siempre llevo mi crema hidratante, un cacao de labios, cualquiera, no tengo preferidos… y un rimel.

- ¿Tu look favorito para el día a día?

Mi crema hidratante, una BB cream con protección solar de 50, rimel y bálsamo de labios.

- ¿Y en la alfombra roja?

Lo dejo en manos de Bea (Beatriz Matallana). En realidad, el proceso es el mismo, pero llevado al extremo. Mucha crema hidratante, y luego el maquillaje, confío en ella, en lo que me aconseja, en los productos que usa...

- ¿También cuidas la piel del cuerpo?

Por supuesto. El cuello, el escote, las piernas… Siempre he tenido una piel elástica, incluso cuando tuve a mis hijos, los gemelos, no tuve estrías. Me gusta pensar que es por la hidratación que siempre le he dado a mi cuerpo, aunque puede haber algo de genética. Creo que la piel tiene memoria y cuenta todo lo que le hemos hecho. Tuve la barriga más grande y tuve esa suerte de no tener estrías. Ahora que he estado en el desierto, he estado continuamente hidratando la piel. Cuando viajo en avión, donde la piel se deshidrata muchísimo, me bebo para empezar una botella de un litro y medio, y por supuesto, voy hidratando la piel con la crema, intengo comer ligero...

Elsa Pataky, embajadora de Biotherm, presentó la nueva crema Aquasource+ Vitamin Glow Gel, un cóctel de vitaminas, que hidrata y aporta luminosidad a la piel. MARIO SIERRA

- ¿Qué es lo que más miedo te da de envejecer?

Lo que más preocupa es la flacidez, pero en el cuerpo, incluso más que en el rostro. Tengo obsesión por crear masa muscular que es la única manera de luchar contra la flacidez. Me obsesiona también perder la vitalidad que tienes cuando eres joven, quiero seguir haciendo todo tipo de deportes con mis hijos. Es en lo que más invierto, en hacer cada vez más ejercicio, tomar suplementos, alimentarme bien.

- Ahora que está tan de moda la suplementación, ¿cuáles recomiendas?

Es algo que depende de cada persona, pero es esencial mantener el equilibrio hormonal y dormir bien. Magnesio, creatina, colágeno, proteína… Yo me hago un batido y le echo de todo, no me gusta tomar muchas pastillas, y por eso me hago batidos con suplementos en polvo. Pero cada uno debe saber lo que necesita.