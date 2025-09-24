Suscribete a
Elsa Pataky: «Lo que más me preocupa es la flacidez, tengo obsesión por crear masa muscular»

La actriz española, de visita en España para presentar una nueva crema, nos cuenta sus trucos de belleza

Elsa Pataky presenta la nueva crema de Biotherm en Madrid. GTRES
Araceli Nicolás

Aunque vive en Australia, y adora viajar por todo el mundo (acaba de pasar unos días en el desierto), Elsa Pataky vuelve a España siempre que puede. En esta ocasión, su regreso se debe a un compromiso profesional con una marca cosmética, de la ... que es embajadora. Ataviada con el vestido Nova Cora Mini, un diseño icónico de Vivienne Westwood, en color blanco, sandalias naranjas de Sophie Webster y joyas de Tiffany & Ech Jewelry, la actriz se ha reunido con la prensa de belleza para presentar la nueva crema Biotherm Aquasource+ Vitamin Glow Gel, y de paso desvelar cómo se cuida.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

