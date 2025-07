La vida de Leonardo Dantés en 2025: su estado actual, por qué volvió a su pueblo y su decepción con Tony Genil

La historia de la televisión en nuestro país acumula una gran variedad de personajes famosos que marcaron al público por algún programa, actuación o intervención en antena.

Además de actores y actrices de series, periodistas y presentadores, otros perfiles del mundo del entretenimiento también ganaron gran fama hace décadas y, aunque a día de hoy algunos están algo olvidados, siguen formando parte del imaginario colectivo de la televisión.

'Crónicas Marcianas' fue uno de esos programas que dieron personalidades variadas y reconocidas después de muchos años. Se emitió entre 1997 y 2005, contando con rostros como Javier Sardá, Mariano Mariano, Carlos Latre, Paz Padilla, La Veneno, Kiko Matamoros, Tamara (ahora Yurena o Leonardo Dantés, entre muchos otros.

Estos últimos, a menudo considerados por muchos como viejas glorias de la televisión, vuelven a brillar como famosos a los que recordar gracias al estreno de la serie 'Superestrella', que puede verse en Netflix a partir de este viernes, 19 de julio, y que cuenta con Nacho Vigalondo como director y con Los Javis como productores.

Dentro de los personajes principales, Leonardo Dantés representa uno de los más destacados. Conocido por su canción 'El baile del pañuelo' o por el dúo con Yurena (antes Tamara), 'No cambié', el artista lleva años apartado de los focos pero su historia del pasado vuelve a resurgir con esta serie. A continuación te contamos lo que se sabe sobre su vida actual.

Retirado a su pueblo en busca de respeto

Su nombre real es Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez, pero todos le conocen por Leonardo Dantés desde que saltó a la fama con su música y sus actuaciones en programas como 'Crónicas Marcianas'. Desde entonces hasta ahora, que tiene 77 años, han pasado varias décadas y hace tiempo que Dantés prefirió alejarse del mundo de la farándula y quitarse de delante de los focos, aunque sigue ligado a la música.

En una entrevista a este medio, el artista contaba que, aunque él siguió haciendo programas, decidió volverse a su pueblo al ver que no se le trataba de la manera profesional que él deseaba:

«Hace 19 años que me vine a mi pueblo, a San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz. Me vine porque empecé a deprimirme y a agobiarme precisamente porque veía que sí, yo era popularísimo y la gente me quería, pero no me tomaban en serio. No era como un artista de prestigio aunque he compuesto a muchísima gente famosa: a Manolo Escobar, a Lola Flores, a Sara Montiel, a María Jiménez... hasta Rafaela Carrá grabó un tema mío en Italia», cuenta, añadiendo que también compuso 78 canciones de los Chunguitos, gran parte de ellas junto a Juan Salazar.

En la actualidad, Dantés continúa creando música, de hecho acaba de sacar un disco junto a 'La Morena de la Gorra', y colaborando con diferentes artistas, e incluso dando alguna que otra actuación. Según cuenta en la entrevista citada, en los últimos años ha grabado con Ladilla Rusa, Santiago Segura o con Mario Vaquerizo, y sigue teniendo energía para continuar trabajando en los escenarios, aunque ya alejado de la parte mediática.

Su decepción con Tony Genil

Si hay algo que marcó la vida de Leonardo Dantés fue su época en 'Crónicas Marcianas', dentro de lo que muchos conocen como el fenómeno 'Tamarismo'. De este formaban parte Tamara, que se cambió el nombre a Yurena, Loly Álvarez, Paco Porras, el propio Leonardo Dantés y Toni Genil, dando algunas de las escenas más curiosas y delirantes del mundo del espectáculo.

Dadas las personalidades extravagantes y exageradas actuaciones de Genil y Dantés, ambos amantes de la música, muchos les recuerdan como rostros míticos de los 80 y los 90, incluso algunos considerándolos como 'los frikis' de la época. Aunque antaño fueron amigos en televisión, su relación personal no era tan cercana e incluso se dice que hubo un conflicto entre Genil, Tamara y Dantés, que los separó en cierto modo.

A día de hoy, atendiendo a la entrevista que Leonardo Dantés dio a ABC hace pocos días, el artista no tiene buen recuerdo de Tony Genil, al igual que tampoco lo guarda de Loly Álvarez, otra de las artistas relacionadas con el grupo del que se cuenta la historia en 'Superestrella'.

«Tony Genil y Loly Álvarez conmigo se portaron de la peor manera. En su momento ya hubo muchas discusiones en la tele y yo les perdoné, pero siempre salían otra vez metiéndose conmigo y contando mentiras. Entonces ya he preferido cortar la amistad con ellos, vamos, desde hace muchos años» contaba Dantés a este medio.