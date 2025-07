Leonardo Dantés: «Empecé a deprimirme porque no me tomaban en serio»

Leonardo Dantéstiene 77 años y vive desde hace dos décadas en su pueblo, San Vicente de Alcántara, en Badajoz. Hasta allí se mudó después de haber saltado a la fama al comienzo de los años 2000 en 'Crónicas Marcianas', estaba cansado de la imagen que parte del público y la industria tenía de él, según ha contado a ABC. Ahora, continúa dedicándose a la música, que es su mayor amor, y permanece apartado del grupo con la que saltó a la fama, y de la que habla 'Superstar', la serie sobre Yurena que se estrena este 18 de julio en Netflix.

En una conversación telefónica con este periódico, Leonardo Dantés se ha sincerado sobre aquellos años y sobre la frustración que ha sentido. Pero también comparte su incansable energía para continuar creando y produciendo discos o subiéndose a escenarios. Una charla en la que desvela su lado más sensible, el daño que sufrió cuando abandonó Madrid, abrumado por la crueldad de la televisión, y las canciones que -en su opinión- definen su carrera mucho más que 'El baile del pañuelo' o 'Tiene nombres mil'. También que está preparando ocho discos con un centenar de sus canciones más populares, y que acaba de estrenar otro disco en colaboración con otra cantante. Y que tiene esperanza de encontrar el amor, sin importar la edad. Un no parar.

Pregunta: Acabas de sacar un álbum.

Respuesta: El disco que he sacado ahora es con La Morena de la Gorra, una chica a la que conocí hace dos años, que me puso un mensaje diciéndome que le gustaría mucho grabar un tema conmigo a dúo. La escuché y, aunque ella es más roquera que yo, conjuntamos bastante bien. Grabamos un tema mío, hicimos una versión de una canción que se llama 'Miguel, Miguel'. Que fue la primera que se escribió en España hablando de uan historia entre dos personas del mismo sexo. La compuse a finales de 1978, es una historia de amor, bueno, más bien de desamor, lo normal. Pero, claro, lo diferente es que era entre dos chicos.

[A pesar de que 'Mujer contra mujer', de Mecano, se considera una de las primeras canciones con temática homosexual se publicó en 1986. Es decir, ocho años más tarde que la de Leonardo Dantés en donde canta: «Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier»].

Le presenté la canción porque no la había oído y le encantó. La grabamos juntos y, después, como había buen rollo, hemos seguido grabando un total de 12 temas, que son los que hemos sacado en este disco titulado 'La canción del año'.

P: Teniendo 77 años, ese ritmo de trabajo parece muy exigente. Pero aún tienes mucha energía, ¿no?

R: Tengo 77 pero alma de niño. Menos mal que eso es lo que yo creo que le da juventud a una persona. Raphael fíjate, que tiene 82 también y ahí está dando conciertos larguísimos y a tope. Yo mismo me he hecho a mí mismo esa pregunta. Sí noto que cuando doy un concierto y me tiro ahí mogollón de canciones, incluida la del pañuelo, que es la que más cansa con el baile, pero lo aguanto. No sé si me dará el bajón en cualquier momento, pero de momento estoy ahí, dale que te pego.

P: ¿Cómo ha sido para ti que tu vida se vea reflejada en una serie de televisión?

R: Pues algo muy bonito, porque además el equipo, como sabes, es excelente y ha tenido muchos éxitos. Los Javis como productores han tenido un montón de éxitos con las series que han hecho, espero que esto también.

P: ¿Has formado parte del proceso?

R: Secun de la Rosa es quien hace el papel de Leonardo Dantés, y nos hemos visto varias veces. Hay muy buen rollo, yo le admiro y creo que él a mí también. Hay una anécdota muy simpática, que es que en diciembre del año pasado estuve en Madrid actuando en la fiesta de la productora de los Javis y canté tres canciones, que son las más populares que canto yo. Que son 'El baile del pañuelo', 'Tiene nombres mil' y 'Futbolistas naturistas'. Fue una actuación sorpresa y fue un bombazo, Secun de la Rosa estaba allí y ¡se emocionó tanto que me dio un beso en la boca! A mí no me molestó, porque ya digo que yo lo admiro y pienso que él me admira a mí, y estuvo guay.

P: ¿Vas a ir a la 'premiere'?

R: El otro día la presentaron, pero no era una 'premiere'. Aún así a mí la productora no me dijo nada de esto, no me invitó, pero veo normal que no me invitaran.

«Tony Genil y Loly Álvarez se portaron de la peor manera»

P: ¿Has llegado a hablar con Nacho Vigalondo de cómo fueron esos años?

R: Pues verás, a Nacho le conocía, y esto también es una anécdota graciosa, de primeros de los años 2000. Sería en el año 2000 o 2001, tenía un programa Jesús Vázquez donde me llamaron una vez para decirme que había un chico que era superfan mío y me quería conocer. Yo entonces vivía en Madrid, fui y resulta que era Nacho Vigalondo, que estaba empezando. Fue con otros chicos y me cantaron una canción que se llamaba 'Me huele el pito a canela'.

Secun de la Rosa en el papel de Leonardo Dantés NETFLIX

No, ahora que me acuerdo debió ser un poco después, en el 2004, porque yo había sacado ya la mía de 'Tiene nombres mil'. Ahí le conocí y luego, hace dos o tres años, me llamaron para un programa que se llama 'Los felices veinte'. Sí, me acuerdo, Aníbal Gómez, él y una chica que se llama Paula Púa. Me grabaron dos programas seguidos, y muy bien, muy buen rollo. Entonces, Nacho Vigalondo lo conoce, ahí ya le expliqué todo lo que a él le podía interesar. Pero sí que he hablado varias veces con María Bastarós, que es guionista de mi episodio.

P: ¿Sigues teniendo relación con esa gente de aquellos años, Yurena, el padre Apeles, Tony Genil o Loly Álvarez?

R: Bueno, el padre Apeles no estaba realmente dentro del círculo aquel. Algunos le llamaban 'el culebrón', otros 'la pandilla basurilla'... a mí ese nombre no me gustaba lógicamente. Hace ya mucho tiempo que no tengo relación con los componentes del 'culebrón'.

P: ¿Pasó algo entre vosotros o fue por la vida misma?

R: Bueno, sí que pasó, porque Tony Genil y Loly Álvarez conmigo se portaron de la peor manera. En su momento ya hubo muchas discusiones en la tele y yo les perdoné, pero siempre salían otra vez metiéndose conmigo y contando mentiras. Entonces ya he preferido cortar la amistad con ellos, vamos, desde hace muchos años.

«Me vine a mi pueblo porque empecé a deprimirme»

P: Tú ahora mismo entiendo que no te apetece volver a esa vida de platós.

R: Bueno, yo no he dejado de hacer programas, lo que pasa es que hace 19 años que me vine a mi pueblo, a San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz. Me vine porque empecé a deprimirme y a agobiarme precisamente porque veía que sí, yo era popularísimo y la gente me quería, pero no me tomaban en serio. No era como un artista de prestigio aunque he compuesto a muchísima gente famosa: a Manolo Escobar, a Lola Flores, a Sara Montiel, a María Jiménez... hasta Rafaela Carrá grabó un tema mío en Italia. La rumba que tiene ya 40 años y que se sigue oyendo en todos lados es la de 'Carmen' de los Chunguitos, la compuse en colaboración con uno de ellos, Juan Salazar. Y no solo esa, entre los años 80 y 90 los Chunguitos grabaron 78 canciones compuestas por mí, como te digo, la mayoría en colaboración con Juan Salazar.

Un fotograma de 'Superstar' con Secun de la Rosa como Leonardo Dantés y Natalia Molina como Loly Álvarez NETFLIX

Yo tengo mucho sentido del humor pero me gusta que la gente valore mi trabajo y tengo compuestas más de 1.000 canciones. Le doy alegría a la gente y a mí mismo, pero a mí lo que más me gusta son las canciones melódicas... las que más me gustan son las canciones intimistas. Cuando empecé, con el primer disco que grabé estuve número uno de Los 40 principales en Madrid. El segundo disco se hizo popularísimo en mi tierra, en Extremadura, y me convertí en el cantante romántico por excelencia. En los últimos tiempos he grabado con Ladilla Rusa, Santiago Segura, Mario Vaquerizo... y con otros menos conocidos. Pero a lo largo de mi carrera he hecho un mogollón de cosas, muchas de ellas con mucho éxito.

P: ¿Y en tu pueblo cambió tu percepción de ti mismo, como artista?

R: Un amigo mío en Madrid, que me veía que estaba cada vez más deprimido, me dijo: 'Debías de ir unos días a tu pueblo, verás cómo te sube el ánimo'. Y le hice caso: vi que la gente me recibía con los brazos abiertos, y ocurrió una cosa que también fue definitiva. Resulta que el ayuntamiento me contrató para actuar en la feria, e incluso me preguntaron si querían que mi actuación fuera en la Casa de la Cultura o en el Pabellón Multiusos. En el pabellón entran miles de personas y en la Casa de la Cultura 300 y pico. Así que escogí el pequeño, yo no lo tenía muy claro. Pero fue tantísima gente que la mitad no pudo entrar... eso me dio un subidón.

«No pierdo la esperanza en el amor»

P: A día de hoy ¿convives con alguien?

R: Yo vivo solo, tengo familia aquí y les veo con mucha frecuencia, pero me gusta la soledad. Aunque no siempre, también me gusta ir con personas con las que me identifico. Pero vivo solo y bueno, lo de tener pareja... yo soy demasiado idealista. Nunca he encontrado o no he coincidido con la persona que a mí me haya gustado como yo le he gustado. Tengo un poema corto de hace mucho tiempo que dice así: «Amé a veces, no fui amado, otras me amaron, no amé. La vida es así de triste, ¿qué le vamos a hacer?». No he sido correspondido cuando he amado y cuando me han amado, no he amado yo. De todas formas no pierdo la esperanza todavía, aunque tengo 77 años, como tengo espíritu joven deseo que venga la persona adecuada. En este caso el hombre adecuado, porque como creo que sabrás yo soy homosexual.

