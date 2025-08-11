La vida actual de José Antonio Avilés tras abandonar la televisión: de su enfermedad a su nuevo negocio

Exconcursante de 'Supervivientes', y ex colaborador de Telecinco ha reaparecido tras un año alejado del foco mediático. A sus 37 años, José Antonio Avilés parece haber encontrado en la hostelería un espacio para reconciliarse consigo mismo.

Y es que el que fuera polémico personaje televisivo en el programa 'Así es la vida' o 'Sálvame' ha pasado de los encontronazos en los platós al dulce sabor de los helados tras superar un ictus.

El andaluz ha estado mucho tiempo sin publicar en las redes sociales, prueba de que ha querido mantenerse en un perfil bajo y discreto, fuera del mundo del cotilleo y la farándula.

Conocido por su controvertida trayectoria en la televisión del corazón, ha dado un giro inesperado a su vida y ha reaparecido en la plataforma digital Instagram, donde ha posado con un look cuidado pero informal al borde de una piscina. Y con un físico más cuidado de lo que se le recordaba en televisión.

«Nos separan 3954,7 km, pero nos une un mismo perfume«, escribió junto al emoticono de un corazón rojo, algo que alegró enormemente a sus seguidores, que le tenían perdida la pista desde hace alrededor de un año.

El cordobés se fue por la puerta de atrás de la tevisión. Y es que tras participar en Supervivientes 2020, fue en caída tras evidenciar su facilidad para la mentira, llegando a inventarse incluso una carrera universitaria y la muerte de su abuela.

José Antonio Avilés decidió cambiar de vida y centrarse en su negocio

Un capítulo de su vida que marcó un antes y un después en su credibilidad. Ya nada fue como antes para este personaje televisivo al que la vida le dio un duro golpe en 2022 al sufrir un micro ictus. Un episodio de salud que, sumado a su lucha contra la enfermedad de Crohn, le obligó a replantearse sus prioridades.

«Todo tiene un principio y un final, y hoy me toca cerrar una etapa maravillosa, hoy me despido de Así es la vida…». De esta manera anunciaba José Antonio Avilés el fin de su periplo por Telecinco, la cual considera su segunda casa, tal y como contó meses después en una entrevista en la que destacó que sobre su etapa en televisión no puede estar más que agradecido. «Ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón. Sobre todo me quedo con eso último, aprender a pedir perdón».

Según contó él mismo en el programa 'Viva la vida', su cuerpo reacciona de forma muy agresiva cuando supera cierto peso: «Tengo el hígado graso y cuando rebaso los 90-91 kilos, mi cuerpo empieza a engordar y engordar. Mi metabolismo se ralentiza y lo que a ti te engorda un bollito, a mí me engorda tres veces».

De esta manera cerró su etapa como polémico tertuliano que no dejaba indiferente a nadie, y se volcó en un proyecto personal que le ha devuelto la ilusión: abrir su propia heladería en el centro de Córdoba. La Heladería de la Judería es hoy su nuevo refugio. Allí sirve helados artesanales, cafés de carta, zumos naturales y bebidas frías.

Además, el extertuliano no es el mero dueño del lugar, sino que se implica en todo lo que conlleva la empresa. Lejos del personaje volatinero que interpretaba en televisión, en la actualidad se muestra como un tipo tranquilo y agradecido por las nuevas oportunidades.