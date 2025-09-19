«Esto es vergonzoso»: el surrealista momento de los concursantes de 'OT' al no saber leer un reloj analógico

La Academia de Operación Triunfo (OT) no solo es un hervidero voces y talento, también se ha convertido en escenario de un momento tan surrealista como inesperado. En apenas unos días de convivencia, los concursantes ya han protagonizado su primer vídeo viral, y no por un gallo en los ensayos o una bronca en el jurado, sino por no saber leer la hora en un reloj analógico.

Todo comenzó por la mañana, cuando varios de los chicos repararon el reloj de agujas ubicado en la cocina. Fue en ese momento que uno de ellos lanzó la confesión que desencadenó la escena: «Tengo que fingir que sé leer esto». La risa contagió a sus compañeros, que no tardaron en reconocer lo mismo. «Se lo he dicho a todo el mundo: ¿alguien sabe leerlo», admitió una de las triunfitas.

En medio de la confusión, una de las concursantes trató de descifrar la hora. «La aguja pequeña marca la hora y la grande los minutos», explicó. Sin embargo, en vez de calmar las dudas de sus compañeros, lo único que consiguió fue más preguntas. «¿Pero cuál es la pequeña?», intervino una concursante. «O sea que serán las diez, pero es intuición», matizó finalmente, entre las risas del resto.

Ante el caos, Noemí Galera, directora de la academia, se tuvo que acercar para explicarles como funcionaba el aparato. «Arriba está el 12, luego el 3, el 6 y el 9», mencionó, señalando con las menor el reloj de la pared. «Yo flipo con vosotros, porque no lo entiendo», expresó sin poder contener su asombro sobre lo que estaba presenciando.

La escena, grabada por las cámaras 24 horas de la academia, desató una ola de comentarios. Mientras que algunos expectadores lo tomaban con humor, calificaron la situación como preocupante. «Me da mucha pena esto, en serio», «No es gracioso, es vergonzoso», escribieron algunos internautas en su cuenta de Instagram.

En tanto, hubo quienes incluso, defendieron a los jóvenes: «Deben flipar cuando ven las Campanadas en Nochevieja… comen las uvas por inercia», bromeó un usuario. «Ese reloj en concreto se lee fatal, con las agujas casi del mismo tamaño y sin números. Yo también me lío», escribió otro.

estoy tiesa con que no entiendan cómo funciona el reloj #OTDirecto17S pic.twitter.com/9fJbWuGmyE — m; (@camxday) September 17, 2025

La aventura para estos jóvenes apenas empieza, pero si algo ha dejado claro este desayuno es que, en la Academia, los triunfitos no solo tendrán que enfrentarse a los temidos juicios del jurado o a los ensayos maratonianos, sino también a retos tan inesperados como interpretar las agujas de un reloj. Y es que, en 2025, parece que leer la hora sin mirar el móvil puede ser el mayor desafío de todos.