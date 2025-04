Tomás Páramo: «La fe lo es todo para mí. Comparto reflexiones diarias del Evangelio con miles de personas»

A sus 29 años, Tomás Páramo se ha consolidado como un de los creadores de contenido masculinos más famosos de nuestro país. Es padre de tres hijos, tiene su propia empresa dedicada a la moda y, sobre todo, se describe como un apasionado de la escritura. En una entrevista concedida a ABC, nos presenta su segundo libro 'Si supieras quién soy', que nace desde el dolor y el sufrimiento para terminar transformándose en un libro escrito desde el amor. Donde también nos habla de salud mental, fe, familia y del valor de mostrarse sin máscaras en un mundo que vive de la apariencia.

– ¿Cómo llegó a convertirse en creador de contenido?

Llegué a este mundo mientras estaba en la universidad. Estudié Publicidad, y recuerdo que en mi universidad organizaron unos premios. A mí siempre me ha gustado escribir, así que me presenté… y gané el primer premio. A raíz de eso se empezó a hablar un poco de nuestra historia en radios, medios de comunicación, periódicos, y eso despertó cierta curiosidad en la gente.

Además, mi mujer y yo tuvimos a nuestro primer hijo muy jóvenes, con 19 años. Dos años más tarde decidimos abrir nuestras redes sociales. Estábamos en plena carrera y subimos una foto juntos que alcanzó unas 250.000 impresiones. En aquel momento trabajábamos como azafatos en caterings, mi mujer hacía pendientes y anillos… Vimos que si enfocábamos esto de manera profesional, podría ser una oportunidad real. Podríamos dejar de verlo como una distracción y convertirlo en un medio para vivir de forma independiente. Así fue, y hasta hoy seguimos aquí.

– Años después ha dado el salto como escritor...

Realmente, no es un paso nuevo. Escribo desde antes de dedicarme a cualquier otra cosa. A mi padre le encanta escribir, siempre nos ha fomentado el amor a a la literatura; él tiene dos libros de poesía y dos novelas. En casa siempre hemos crecido rodeados de libros.

Desde niño, escribir ha sido mi forma más natural de comunicarme. No es una faceta nueva, solo que ahora se muestra más públicamente. A veces, por el hecho de ser 'influencer', se cree que solo podemos dedicarnos a eso, y no se visibilizan otras partes de nosotros. Pero, de hecho, creo que si algo me hizo destacar al principio fue precisamente la escritura.

Hoy en día me siento especialmente cómodo escribiendo. Me gustaría seguir desarrollando esta faceta junto con mi pasión por la moda y la fotografía, que también me encanta. Estoy en un momento en el que me apetece desarrollar mucho esa parte de mí, que es con la que mejor me siento.

– De hecho, ya está preparando el tercer libro.

Sí, así es.

– El primero lo escribió con su mujer, pero este segundo es más personal e íntimo.

Sí.

– En él habla de salud mental. Cuéntenos qué quiere trasmitir con su libro.

Llevaba tiempo queriendo escribir un segundo libro, pero no tenía claro el enfoque. No sabía si hacer una novela o qué camino tomar. Nunca me planteé escribir justo este libro, pero el año 2023 fue especialmente difícil para mí.

Cuando estoy triste, escribir me ayuda a entender lo que siento. Un día escribí un texto que terminó siendo la introducción del libro, titulado Si supieras quién soy. Al leerlo, me generó una reacción muy fuerte. Me di cuenta de cosas que no estaba viendo o que no quería ver.

A partir de ahí surgió la idea de desarrollar ese texto en algo más grande. El primer manuscrito lo destruí, pero me sirvió como punto de partida. En enero de 2024 volví a escribir la historia, esta vez no desde el dolor, sino desde el amor.

Este libro no solo me ayudó a encontrarme a mí mismo, sino que creo que puede ayudar al lector a encontrarse también. Habla de muchas realidades que solemos esconder por miedo al juicio de los demás. Sentí la necesidad de compartirlo, con la esperanza de que a alguien más le sirva tanto como a mí.

– En el libro habla también de fe y religión. ¿Le ayuda a mantener los pies en la tierra?

La fe lo es todo en mi vida. Habiéndola descubierto en libertad y habiendo descubierto a Dios amor, un Dios que te quiere tal y como eres, que no te juzga, que no te hace de menos, que no oprime tu vida, sino que te ama y te apoya, se ha convertido en el refugio en el que mejor me siento

A su lado creo que todo me va bien. A su lado el miedo es mucho más ligero, el dolor de cabeza deja de doler. Y aunque son mi familia, mis amigos y la vida cotidiana quienes me recuerdan quién soy, la fe me permite mirar desde otra perspectiva y ser más consciente de las realidades de quienes me rodean.

– ¿A qué público va dirigido su libro?

El otro día me preguntaron si era un libro de autoayuda y respondí que no lo es. Es mi manera de ver las cosas. Si alguien que está pasando por algo similar a lo que yo viví se siente identificado y le ayuda, entonces sí, será de autoayuda para esa persona.

Creo que es un libro que tiene su momento. Hay muchas cosas que quizá un adolescente no sepa ver con los mismos ojos que un adulto, entonces sí que se se lo recomiendo a muchos padres de adolescentes y sí que se lo recomiendo a adultos de mi edad que quizá quieran estar buscando su sitio y les esté costando encontrarlo.

– En el futuro, ¿se ve más como influencer o como escritor?

No sabría decirte. Tampoco sabía cómo me veía hace diez años. Lo que sí sé es que quiero seguir haciendo lo que me gusta, con libertad.

Todos los días escribo: al dejar a mis hijos en el colegio, me dedico diez minutos para mí. Voy al Santísimo y tengo un canal donde comparto reflexiones diarias del Evangelio con más de 17.000 personas. La escritura se ha convertido en una forma de desahogo.

También me ilusiona mucho dedicar tiempo a nuestra firma de moda. Es como un cuarto hijo para mí. Cada avance es una gran satisfacción, y los retrocesos también te enseñan. Quiero que la marca crezca y que sea valorada por lo que es, no solo por quiénes somos nosotros.

– ¿Sus amistades siguen siendo las de siempre? ¿O ha hecho buenos amigos en su profesión?

Las amistades se eligen. En este mundo conoces a muchas personas, algunos son compañeros de trabajo, no necesariamente amigos. Pero sí, he conocido a personas increíbles en este entorno que hoy forman parte de mi círculo más íntimo. Y por supuesto, tengo a mis amigos de toda la vida, con los que he crecido. Me hace ilusión poder unir ambos mundos. Al final, muchas veces la gente se imagina cosas muy distintas a lo que vivimos en privado.

– Es íntimo amigo de Victoria Federica, que este año es cartel de la Feria de San Isidro. ¿Qué opinas sobre su vínculo con la tauromaquia, un tema tan polémico?

La tauromaquia hoy está en un momento complicado, es una realidad. Y aunque es parte de nuestra tradición, también debe avanzar con los tiempos. Me parece una buena elección que hayan elegido a Victoria. No solo por lo que representa, sino por ser una mujer con fuerte presencia en la moda y con proyección internacional.

Me dolieron muchas críticas que recibió, especialmente desde sectores más taurinos. En lugar de valorar lo que ha significado su imagen, se enfocaron en lo negativo. Ese cartel ha dado la vuelta al mundo. Creo que debemos tener una mirada más abierta y valorar lo positivo, incluso si no encaja con lo que esperamos.

Carlota García Sánchez

– ¿Hay rivalidades en el mundo de los influencers?

Se quiere hacer ver que hay rivalidad, pero no creo que sea así. Es un sector muy amplio, con muchas formas de hacer las cosas. Cada uno es como su propia empresa. En mi caso, con mi marca de moda, pienso constantemente en cómo comunicar, cómo conectar. Compararte con otros no sirve de nada.

Hay que inspirarse, observar lo que se hace, y adaptarlo a uno mismo. No tiene sentido que todos hagamos lo mismo. Y como en cualquier ámbito, uno se rodea de quienes más comparte valores o visión, pero eso no implica rivalidades.

– ¿Le gustaría hacer un reality de su vida, como el de las Pombo?

No lo tengo en mente. Estoy centrado en hacer lo mejor posible lo que ya hago. Aunque uno siempre está abierto a propuestas, pero si algún día hiciera un formato audiovisual, me gustaría que fuese distinto. No me interesa abrir tanto las puertas de mi casa. Durante mucho tiempo viví muchas cosas para los demás, y eso me desgastó. Ahora valoro más lo que tengo y a quienes tengo cerca. Algunas cosas es mejor vivirlas en privado.

– Antes trabajaban con otra agencia y ahora tienen la suya propia. ¿Por qué ese cambio?

Decidimos tomar las riendas de nuestra vida. Al principio, te dejas llevar por consejos, delegas mucho, y acabas siendo un poco de todos menos tú mismo. Con el tiempo, vimos la necesidad de parar, reflexionar y decidir qué queríamos realmente. Montamos nuestra empresa, formamos un equipo propio y, la verdad, estamos muy contentos.

– ¿Qué significa María, su mujer, en su vida?

Significa todo. El matrimonio es una elección diaria. Nosotros tuvimos a nuestro primer hijo con solo nueve meses de relación, y eso marcó mucho nuestro camino. Nuestra historia ha sido siempre un esfuerzo, pero un esfuerzo por querernos bien.

Hoy María es mi refugio. Cuando estoy mal, necesito su abrazo. Con el tiempo, nuestro amor ha sido un ejercicio consciente: elegir cada día por qué me quiero enamorar de ella. Somos un equipo de élite, sobre todo para nuestra familia. Para mí, María es un lugar seguro.

– ¿Qué opinaría si sus hijos quisieran ser influencers?

Lo aceptaría con total naturalidad. Lo importante para mí es que sean lo que quieran ser: médicos, bomberos, influencers… me da igual.

Solo quiero que sean buenas personas, que sepan mirar a los demás con empatía. Creo que eso es lo más importante, sobre todo en un mundo con tanto sufrimiento invisible, especialmente entre jóvenes y niños. Quiero que no hagan daño, pero también que no se dejen dañar.