Guillermo y Kate Middleton, 15 años después de aquella romántica pedida de mano en Kenia

Mucho han cambiado las cosas para el Príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton, desde aquella romántica pedida de mano en Kenia, ocurrida ahora hace 15 años. En este tiempo han formado una familia numerosa, han tenido que sortear los múltiples vaivenes ... de una familia extraordinariamente convulsa y, sobre todo, sobrevivir al cáncer de la princesa. Y lo cierto es que parecen haber salido enormemente fortalecidos de todo ello y nadie cuestiona ya la capacidad de los dos para ejercer como futuros reyes.

Aquella pedida ocurrió en el corazón de África. Fue durante unas vacaciones cuando Guillermo le entregó a su novia un anillo de compromiso de zafiro que había pertenecido a su difunta madre, Diana de Gales. También le entregaba un futuro como reina. La pareja se casó, tuvo tres hijos, y, por supuesto, tuvo que aprender muy rápido lo que era convivir con una familia sometida a numerosas disfunciones.

En perspectiva, existe ahora el consenso de que aquella pedida no pudo llegar en momento. Así lo recordaba la analista británica Jennie Bond en la revista 'OK!': «Hubo un suspiro de alivio generalizado cuando Guillermo finalmente anunció su compromiso con Kate. La relación llevaba casi una década: se separaron brevemente, luego volvieron, pero él seguía sin proponerle matrimonio. Y entonces llegó el anuncio de que le había propuesto matrimonio en África. ¡Uf!».

El anillo en la mochila

La historia de amor de los Príncipes de gales comenzó muchos años antes de su compromiso, cuando se conocieron en la Universidad de St. Andrews, donde ambos eran estudiantes. Se separaron por un tiempo en 2007, pero luego se echaron de menos y volvieron. Así hasta llegar a la pedida africana.

En una entrevista tras anunciar la feliz noticia al mundo, Guillermo reveló: «Lo había estado planeando durante un tiempo, pero como cualquier hombre sabe, se necesita cierta motivación para dar el paso. Lo estaba planeando y, de repente, sentí que era el momento perfecto en África. Fue precioso».

El príncipe llevó el anillo en su mochila durante tres semanas. No lo soltaba, literalmente. «Lo llevaba a todas partes porque sabía que si desaparecía, estaría en un gran aprieto», contaría. Todo salió a la perfección. «Se oyen muchas historias de terror sobre pedidas de mano que salen fatal; esta salió de maravilla y me alegró muchísimo que dijera que sí», añadiría.

Los recelos iniciales con Kate Middleton

Kate Middleton cayó bien desde el primer día. Tuvo que resistir las inevitables comparaciones con Diana de Gales y los muchos recelos iniciales. Pero pronto gustó a casi todos. Por su sobriedad, su elegancia y su extraordinaria capacidad para representar a la Corona con tanto rigor como empatía.

Tras la ascensión del Rey al trono, Guillermo y Kate Middleton fueron nombrados rápidamente Príncipe y Princesa de Gales. Todo ello coincidió con un importante traslado de la familia: dejaron Londres para mudarse a Windsor. Una forma de reivindicar su independencia. En contraste, Harry abandonaba Inglaterra en compañía de Meghan Markle para vivir una vida de celebrity en California mientras los escándalos del Príncipe Andrés desgastaban a la Corona. Por cierto, que Guillermo nunca ha ocultado –ni siquiera en eventos públicos, la animadversión a su tío.

El cáncer y el aprecio por Guillermo

Lo más duro ha sido el cáncer de Kate Middleton. Pero incluso un suceso así ha servido para revitalizar la imagen de ambos como pareja. «Todo lo sucedido ha fortalecido aún más la relación de Guillermo y Kate. Los hemos visto abrazándose, riendo, demostrándose cariño y protegiéndose con ternura en los vídeos que han publicado. Creo que esto nos ha permitido vislumbrar un poco cómo son en privado, y es prácticamente lo mismo que vemos en público», contaba Jennie Bond.

Kate Middleton siempre ha sido una favorita en las encuestas de popularidad entre los súbditos ingleses, pero más notable es ver cómo se ha fortalecido la imagen de Guillermo. Y no solo por el apoyo incondicional a su mujer, sino por su renovado papel dentro de la Corona. No tiene problemas para grabar un vídeo bebiendo unas cervezas en un pub, su agenda de ha multiplicado, viaja a Brasil en representación de la Corona… «No cabe duda de que este feliz matrimonio entre el Príncipe y la Princesa es un buen augurio para el futuro de la monarquía», resume Jennie Bond.