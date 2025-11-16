Suscribete a
Guillermo y Kate Middleton, 15 años después de aquella romántica pedida de mano en Kenia

En este tiempo, mucho han cambiado las cosas para los Príncipes de Gales, los miembros más apreciados de la Familia Real

El futuro rey se ha implicado más en el cultivo de su papel institucional mientras cada aparición de su mujer genera multitudes

El Príncipe Guillermo se sincera como nunca sobre cómo gestionaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

Guillermo y Kate Middleton, en una imagen de 2012.
A.B. Buendía

Mucho han cambiado las cosas para el Príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton, desde aquella romántica pedida de mano en Kenia, ocurrida ahora hace 15 años. En este tiempo han formado una familia numerosa, han tenido que sortear los múltiples vaivenes ... de una familia extraordinariamente convulsa y, sobre todo, sobrevivir al cáncer de la princesa. Y lo cierto es que parecen haber salido enormemente fortalecidos de todo ello y nadie cuestiona ya la capacidad de los dos para ejercer como futuros reyes.

